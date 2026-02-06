США и Китай отказались от совместной декларации по использованию ИИ в военных целях

Около трети стран, участвовавших в саммите по военному ИИ, в четверг согласились принять декларацию о порядке регулирования применения этой технологии в боевых действиях, однако военные гиганты Китай и США отказались от участия, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и европейскими союзниками, а также неопределенность относительно того, как будут выглядеть трансатлантические связи в ближайшие месяцы и годы, заставили некоторые страны колебаться в подписании совместных соглашений, заявили несколько участников и делегатов.

Это обязательство подчеркивает растущую обеспокоенность некоторых правительств тем, что стремительное развитие искусственного интеллекта может опередить правила его военного применения, повышая риск несчастных случаев, просчетов или непреднамеренной эскалации.

Правительства сталкиваются с "дилеммой заключенного", оказавшись между необходимостью введения ответственных ограничений и нежеланием ограничивать себя по сравнению с противниками, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"россия и Китай очень быстро продвигаются вперед. Это создает необходимость срочного прогресса в развитии ИИ. Но быстрое развитие также усиливает необходимость продолжать работу по его ответственному использованию. Эти два фактора взаимосвязаны", - сказал он в комментариях Reuters.

Только 35 стран из 85, участвовавших в саммите по ответственному использованию ИИ в военной сфере (REAIM) в Ла-Корунье в Испании в четверг, подписали обязательства по 20 принципам в области ИИ.

К ним относятся подтверждение ответственности человека за оружие, использующее ИИ, поощрение четких цепочек командования и управления, а также обмен информацией о национальных механизмах надзора "там, где это соответствует национальной безопасности".

В документе также подчеркивается важность оценки рисков, надежного тестирования, обучения и повышения квалификации персонала, работающего с военными средствами ИИ.

На двух предыдущих саммитах по военному ИИ в Гааге и Сеуле в 2023 и 2024 годах соответственно около 60 стран, за исключением Китая, но включая Соединенные Штаты, одобрили скромный "план действий" без юридических обязательств.

Хотя документ этого года также не имел обязательной юридической силы, некоторым все же было некомфортно от идеи одобрения более конкретных политических решений, сказала Жасмин Афина, научный сотрудник Института исследований в области разоружения ООН, советник по этому процессу.

В четверг основными подписантами стали Канада, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея и Украина.

