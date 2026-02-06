США и Китай отказались от совместной декларации по использованию ИИ в военных целях

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30227 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 33820 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28268 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 41785 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77586 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31750 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 29992 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23072 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15761 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15235 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
81%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 17350 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 7930 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 8244 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 9766 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP01:53 • 6190 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 15643 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30227 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77586 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 73102 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 103053 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Лавров Сергей Викторович
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11200 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 14426 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 23791 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27364 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 58734 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Золото
Социальная сеть
Старлинк

США и Китай отказались от совместной декларации по использованию ИИ в военных целях

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Около трети стран-участниц саммита по военному ИИ согласились регулировать применение технологии в боевых действиях. Однако военные гиганты Китай и США отказались от участия.

США и Китай отказались от совместной декларации по использованию ИИ в военных целях

Около трети стран, участвовавших в саммите по военному ИИ, в четверг согласились принять декларацию о порядке регулирования применения этой технологии в боевых действиях, однако военные гиганты Китай и США отказались от участия, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и европейскими союзниками, а также неопределенность относительно того, как будут выглядеть трансатлантические связи в ближайшие месяцы и годы, заставили некоторые страны колебаться в подписании совместных соглашений, заявили несколько участников и делегатов.

Это обязательство подчеркивает растущую обеспокоенность некоторых правительств тем, что стремительное развитие искусственного интеллекта может опередить правила его военного применения, повышая риск несчастных случаев, просчетов или непреднамеренной эскалации.

Правительства сталкиваются с "дилеммой заключенного", оказавшись между необходимостью введения ответственных ограничений и нежеланием ограничивать себя по сравнению с противниками, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

"россия и Китай очень быстро продвигаются вперед. Это создает необходимость срочного прогресса в развитии ИИ. Но быстрое развитие также усиливает необходимость продолжать работу по его ответственному использованию. Эти два фактора взаимосвязаны", - сказал он в комментариях Reuters.

Только 35 стран из 85, участвовавших в саммите по ответственному использованию ИИ в военной сфере (REAIM) в Ла-Корунье в Испании в четверг, подписали обязательства по 20 принципам в области ИИ.

К ним относятся подтверждение ответственности человека за оружие, использующее ИИ, поощрение четких цепочек командования и управления, а также обмен информацией о национальных механизмах надзора "там, где это соответствует национальной безопасности".

В документе также подчеркивается важность оценки рисков, надежного тестирования, обучения и повышения квалификации персонала, работающего с военными средствами ИИ.

На двух предыдущих саммитах по военному ИИ в Гааге и Сеуле в 2023 и 2024 годах соответственно около 60 стран, за исключением Китая, но включая Соединенные Штаты, одобрили скромный "план действий" без юридических обязательств.

Хотя документ этого года также не имел обязательной юридической силы, некоторым все же было некомфортно от идеи одобрения более конкретных политических решений, сказала Жасмин Афина, научный сотрудник Института исследований в области разоружения ООН, советник по этому процессу.

В четверг основными подписантами стали Канада, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Южная Корея и Украина.

ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет17.10.25, 10:15 • 157749 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Reuters
Южная Корея
Канада
Франция
Великобритания
Испания
Германия
Нидерланды
Китай
Соединённые Штаты
Украина