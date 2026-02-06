$43.140.03
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 30090 перегляди
5 лютого, 13:04 • 28190 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 33656 перегляди
5 лютого, 09:53 • 31721 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 13:04 • 28190 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 41680 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 77431 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 31721 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 29972 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23063 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15752 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 15231 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
США та Китай відмовилися від спільної декларації щодо використання ШІ у військових цілях

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Близько третини країн-учасниць саміту з військового ШІ погодилися регулювати застосування технології у бойових діях. Проте військові гіганти Китай та США відмовилися від участі.

США та Китай відмовилися від спільної декларації щодо використання ШІ у військових цілях

Близько третини країн, які брали участь у саміті з військового ШІ, у четвер погодилися ухвалити декларацію про порядок регулювання застосування цієї технології у бойових діях, проте військові гіганти Китай та США відмовилися від участі, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Напруженість у відносинах між Сполученими Штатами та європейськими союзниками, а також невизначеність щодо того, як виглядатимуть трансатлантичні зв'язки протягом найближчих місяців і років, змусили деякі країни вагатися у підписанні спільних угод, заявили кілька учасників та делегатів.

Це зобов'язання наголошує на зростаючій стурбованості деяких урядів тим, що стрімкий розвиток штучного інтелекту може випередити правила його військового застосування, підвищуючи ризик нещасних випадків, прорахунків або ненавмисної ескалації.

Уряди стикаються з "дилемою ув'язненого", опинившись між необхідністю запровадження відповідальних обмежень та небажанням обмежувати себе порівняно із противниками, заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

"росія та Китай дуже швидко просуваються вперед. Це створює необхідність термінового прогресу у розвитку ШІ. Але швидкий розвиток також посилює необхідність продовжувати роботу з його відповідальним використанням. Ці два фактори взаємопов'язані", - сказав він у коментарях Reuters.

Лише 35 країн з 85, які брали участь у саміті з відповідального використання ШІ у військовій сфері (REAIM) у Ла-Коруньї в Іспанії у четвер підписали зобов'язання за 20 принципами в галузі ШІ.

До них належать підтвердження відповідальності людини за зброю, яка використовує ШІ, заохочення чітких ланцюжків командування та управління, а також обмін інформацією про національні механізми нагляду "там, де це відповідає національній безпеці".

У документі також наголошується на важливості оцінки ризиків, надійного тестування, навчання та підвищення кваліфікації персоналу, який працює з військовими засобами ШІ.

На двох попередніх самітах з військового ШІ в Гаазі та Сеулі у 2023 та 2024 роках відповідно близько 60 країн, за винятком Китаю, але включаючи Сполучені Штати, схвалили скромний "план дій" без юридичних зобов'язань.

Хоча документ цього року також не мав обов'язкової юридичної сили, деяким все ж таки було некомфортно від ідеї схвалення більш конкретних політичних рішень, сказала Ясмін Афіна, науковий співробітник Інституту досліджень у галузі роззброєння ООН, радник з цього процесу.

У четвер основними підписантами стали Канада, Німеччина, Франція, Велика Британія, Нідерланди, Південна Корея та Україна.

ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе17.10.25, 10:15 • 157749 переглядiв

