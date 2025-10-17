ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе

$41.760.01
48.530.29
ukenru
Ексклюзив
08:14 • 2598 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
07:15 • 13884 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
05:53 • 14057 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 45972 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 52019 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 39182 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 40328 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 40520 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 59252 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 37750 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті16 жовтня, 23:02 • 24086 перегляди
"Для росії жодних змін": Зеленський прокоментував удари росіян по Кривому Рогу16 жовтня, 23:35 • 9454 перегляди
Ексраднику Трампа Джону Болтону загрожує 10 років в'язниці за незаконну передачу секретних даних17 жовтня, 00:39 • 11062 перегляди
Придністров'я повністю відновить постачання газу з 17 жовтня завдяки фінансуванню з росії17 жовтня, 02:15 • 11722 перегляди
Ворог атакував енергетику у чотирьох областях - Міненерго07:42 • 4640 перегляди
Публікації
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
07:15 • 13880 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 59251 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 89914 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 58167 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 81034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Білий дім
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 44315 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 92517 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 69388 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 70765 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 75344 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Brent

ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе

Київ • УНН

 • 13868 перегляди

Штучний інтелект став реальним інструментом на полі бою, що дозволяє швидше обробляти дані та керувати дронами. Однак, існують ризики, пов'язані з неправильним навчанням моделей та діями противника.

ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе

Штучний інтелект у зброї - реальний інструмент на полі бою, який дозволяє швидше обробляти дані, керувати дронами та навіть виконувати місії без участі людини. Водночас разом із перевагами зростають і ризики використання ШІ в зброї, зокрема неправильне навчання моделей, а також дії противника. Чому тема використання ШІ у зброї стала актуальною, та які ризики несе, в коментарі УНН розповів керівник напряму C2IS (Command and Control Information Systems) ГО "Аеророзвідка" Руслан Прилипко.

Штучний інтелект у військовій сфері. Чому тема використання ШІ стала актуальною?

Як зазначає Прилипко, є кілька факторів, чому тема використання ШІ стала актуальною.

Перший, найочевидніший, полягає в тому, що це стало можливим. З’явилися технології та обчислювальні потужності, доступні для такого роду завдань у досить широкому застосуванні. Це вже не якісь унікальні суперкомп’ютери, які є лише у великих компаній чи держав. Сьогодні такі обчислення можна виконувати у доступному форматі. Через це технології стали застосовними, і можна говорити, що їх реально інтегрувати у мілтех. Пам’ятаючи загальну тенденцію, коли технології з бізнес-середовища поступово переходять у військову сферу, оскільки там вони краще відпрацьовані, стало можливим створювати рішення, які нині є дуже затребуваними

- каже Прилипок.

ЄС готує стратегію розвитку ШІ у протидії КНР, також Брюссель "готовий" до нового регулювання технологій 05.10.25, 19:13 • 6180 переглядiв

Другий фактор, який називає експерт, - загальний інтерес до штучного інтелекту.

"Ми бачимо, що зараз він фігурує майже скрізь - у всіх можливих продуктах. Це також підштовхує до пошуку його застосувань у військових технологіях. Але головне - те, що в тих сферах, де штучний інтелект сьогодні реально ефективний, можна досягати значних результатів. Йдеться про розпізнавання різних типів об’єктів, опрацювання великих масивів інформації, роботу з мовними моделями, генеративним ШІ. Отже, поєднання технологічного потенціалу, зрілості рішень і реальних потреб у сфері обробки великих даних чи рутинних операцій зробило впровадження ШІ на полі бою цілком природним", - додає Прилипко.

Якби не повномасштабне вторгнення - розвиток штучного інтелекту у військовій сфері відбувався би так само?

"Точно ми не знаємо, але є два фактори, які змінили ситуацію. По-перше, ця війна суттєво відрізняється за швидкістю та обсягом інформації, яку потрібно обробляти. Наприклад, у сфері розпізнавання техніки з’явилося настільки багато відео, що людина фізично не може його передивитися. Бракує людей і часу: поки ти переглядаєш усі польоти, інформація вже втрачає актуальність. Тому важливо вміти "стискати" час, і саме ШІ це забезпечує", - зазначає Прилипко.

За його словами, по-друге, штучний інтелект у принципі став потужнішим. І, оскільки увага всього світу прикута до цього конфлікту, технології природно інтегруються у військову сферу.

Необхідні глобальні правила щодо застосування ШІ у різних типах озброєнь - Зеленський24.09.25, 17:01 • 2585 переглядiв

Якби повномасштабної війни не було, розвиток ШІ йшов би тим самим шляхом, але значно повільніше. За прикладом - Китай або країни НАТО, де цифрові рішення розвивалися десятиліттями. Війна зробила технології надзвичайно актуальними. Вони реально допомагають, пришвидшують процеси й роблять їх ефективнішими

- наголошує експерт.

Переваги ШІ - це лише швидкість і економія часу?

"Не тільки. Є те, що вже працює, і те, що ще розробляється. Наприклад, рої дронів - це технологія, яка розробляється. І вона дозволяє одному оператору керувати не одним безпілотником, а групою. Для координації такого "флоту" - наземного або повітряного - потрібен саме штучний інтелект. Поки ефективних рішень у цій сфері небагато, але робота ведеться", - сказав Прилипко.

Він наводить інший приклад - використання ШІ для навігації, коли система може розпізнавати маршрут без GPS або без радіосигналів.

"Нейромережа "бачить" карту, порівнює її з реальним зображенням місцевості та може прокласти шлях навіть без зовнішніх сигналів. Такі рішення вже працюють, хоча не всі це усвідомлюють. Ще одна перевага - можливість виконувати місії без участі людини. Це зменшує ризики для особового складу. Автоматизація, роботизація, автономність - усе це знижує людські втрати. Крім того, ШІ дозволяє обробляти величезні масиви даних і швидко генерувати аналітику: виявляти закономірності, аналізувати перешкоди, визначати ризики. Це скорочує час на прийняття рішень. Якщо говорити конкретно про дрони, то це навігація, донаведення, аналіз телеметрії. Наприклад, можна визначати, де були радіоперешкоди, а де - ефективні маршрути. Це робить зброю і тактику її застосування ефективнішою", - каже експерт.

Андрій Сибіга на засіданні Радбезу ООН щодо штучного інтелекту закликав протидіяти використанню ШІ агресивними режимами26.09.25, 03:16 • 5737 переглядiв

Ризики використання штучного інтелекту в дронах і РЕБ

Прилипко наводить декілька прикладів ризиків використання ШІ у дронах і РЕБ, зокрема:

  • перший ризик - неправильне навчання моделей. Помилки у даних призводять до хибних результатів: система може розпізнати об’єкт неправильно або не розпізнати зовсім;
    • другий ризик - дії противника. Якщо ворог розуміє принципи роботи системи, він може свідомо спотворювати її роботу: маскувати техніку, змінювати форму, додавати елементи, які заплутують алгоритм.

      Проблема полягає в тому, що до штучного інтелекту швидко формується довіра. Коли він працює, люди починають сприймати його як безпомилковий інструмент і втрачають критичність. Це може призвести до серйозних наслідків, коли система помиляється, а люди цього не помічають. Ще один ризик - залежність від технології. Користувачі починають покладатися на її висновки, замість того щоб перевіряти їх. А коли алгоритм помиляється, наслідки можуть бути непередбачуваними. Також існує ризик втрати моделей. Якщо системи не захищені належним чином, їх можна перехопити, розібрати, скопіювати і використати проти нас

      - наголошує експерт.

      росія використовує ШІ-технології для інформатак проти Сполучених Штатів09.10.25, 00:21 • 8630 переглядiв

        Mission Master XT  
        Mission Master XT  

      Чи можлива зброя, яка діє без участі людини, і чи потрібно це взагалі?

      "Це складне питання. Якщо взяти, наприклад, систему самонаведення - то вона вже частково діє без людини. Після запуску ракета сама обчислює маршрут і вражає ціль. У цьому сенсі автономна зброя вже існує. Питання лише в тому, чи повинна людина залишатися "в циклі" - між виявленням цілі та рішенням про пуск. Є системи, де людина лише натискає кнопку "Пуск", а є ті, де вона може втрутитися, якщо алгоритм діє неправильно", - зазначає керівник напряму C2IS.

      Утім, за його словами, під час війни ці питання не стоять гостро. Як показує досвід, коли йдеться про виживання, головне - ефективність. Етична дискусія про автономність зброї, ймовірно, повернеться після перемоги.

      Дрони, роботи та ШІ змінюють "кіл-зону" на полі бою: ЗСУ розповіли про можливості НРК на форумі DFNC307.10.25, 11:40 • 3351 перегляд

      Як штучний інтелект впливає на ефективність ведення бойових дій?

      "Якщо говорити про сучасне застосування в українській армії, то насамперед це розпізнавання цілей на відео та відеопотоках. Це дає змогу скоротити час обробки даних, отримати автоматизовані звіти й одразу передати інформацію в системи управління. Друга сфера - навігація, донаведення, ураження цілей на різних платформах. Третя - аналітика великих масивів даних, планування, навчання, технічна підтримка. Все це впливає на швидкість, точність і якість рішень", - зазначає Прилипко.

      Підводячи висновки, експерт наголошує, що нинішня війна - війна технологій, штучний інтелект - її невід’ємна частина.

      "Як і в цивільному житті, якщо щось можна автоматизувати й віддати машині - ми це робимо. Але ШІ - лише інструмент. Він не замінить людину, і ця технологія ще далека від ідеалу. Нині вона доволі "сира". Наступний етап - це ефективні AI-агенти, які зможуть діяти автономно. Але навіть тоді залишатиметься питання відповідальності.

      Як і з автономними авто - що буде, якщо система помилиться? Це та сама дилема: технологія може спростити життя, але несе й нові ризики", - резюмував експерт.

      Військові США зіткнулися з труднощами з розгортанням озброєння на основі ШІ - WSJ27.09.25, 16:04 • 4538 переглядiв

      Павло Башинський

      Війна в УкраїніТехнологіїПублікації
      Воєнний стан
      Війна в Україні
      НАТО
      Китай
      Сполучені Штати Америки