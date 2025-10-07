Дрони, роботи та ШІ змінюють "кіл-зону" на полі бою: ЗСУ розповіли про можливості НРК на форумі DFNC3

Представники Збройних сил України взяли участь у Міжнародному форумі оборонних індустрій DFNC3: також там були присутні Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Дік Схооф. Заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко звернув увагу на важливість дронів, наземних роботизованих систем та застосування штучного інтелекту, повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Лебеденко підкреслив, що Збройні Сили України чітко сформували концепцію застосування НРК (наземних роботизованих комплексів - ред.) на полі бою. Їх ефективність зростає в умовах розширення так званої "кіл-зони" - простору, в якому особовий склад зазнає підвищеного ризику ураження.

Також зазначається, що наземні роботизовані комплекси вже активно застосовуються для евакуації поранених, логістичних завдань, доставки боєприпасів і продовольства. Лише за місяць такими платформами було перевезено понад 500 тонн вантажів, йдеться в повідомленні.

Крім того, наземні роботизовані системи залучаються до ведення розвідки, спостереження, виявлення та ураження противника. Їхнє застосування відбувається у взаємодії з безпілотними літальними апаратами, що забезпечує ефективну інтеграцію у загальну систему управління боєм, додали в Міноборони.

Водночас начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов, який також був присутній на форумі, підкреслив, що своєчасно накопичений і поширений бойовий досвід є основним чинником, який стимулює розвиток технологій і забезпечує перевагу над противником.

Ситуація на полі бою змінюється високою динамікою - час на адаптацію скоротився до тижнів, а іноді й днів. І те, що вчора було актуальним, сьогодні вже може не працювати, зазначив Гнатов.

Саме тому у підрозділах, які ведуть бойові дії розгорнуті майстерні, технічні осередки, аналітичні групи при штабах. Вони щоденно працюють над оперативним впровадженням нових рішень, заснованих на реальному бойовому досвіді. Також надзвичайно важливо трансформувати бойовий досвід у готові технологічні рішення та забезпечити їх масштабування і швидке повернення на поле бою, наголосив Андрій Гнатов.

