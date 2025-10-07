Дроны, роботы и ИИ меняют "зону поражения" на поле боя: ВСУ рассказали о возможностях НРК на форуме DFNC3

Представители Вооруженных сил Украины приняли участие в Международном форуме оборонных индустрий DFNC3: также там присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Королевства Нидерланды Дик Схооф. Заместитель Главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Андрей Лебеденко обратил внимание на важность дронов, наземных роботизированных систем и применения искусственного интеллекта, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Подробности

Лебеденко подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины четко сформировали концепцию применения НРК (наземных роботизированных комплексов - ред.) на поле боя. Их эффективность возрастает в условиях расширения так называемой "килл-зоны" - пространства, в котором личный состав подвергается повышенному риску поражения.

Также отмечается, что наземные роботизированные комплексы уже активно применяются для эвакуации раненых, логистических задач, доставки боеприпасов и продовольствия. Только за месяц такими платформами было перевезено более 500 тонн грузов, говорится в сообщении.

Кроме того, наземные роботизированные системы привлекаются к ведению разведки, наблюдения, обнаружения и поражения противника. Их применение происходит во взаимодействии с беспилотными летательными аппаратами, что обеспечивает эффективную интеграцию в общую систему управления боем, добавили в Минобороны.

В то же время начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, который также присутствовал на форуме, подчеркнул, что своевременно накопленный и распространенный боевой опыт является основным фактором, который стимулирует развитие технологий и обеспечивает преимущество над противником.

Ситуация на поле боя меняется высокой динамикой - время на адаптацию сократилось до недель, а иногда и дней. И то, что вчера было актуальным, сегодня уже может не работать, отметил Гнатов.

Именно поэтому в подразделениях, ведущих боевые действия, развернуты мастерские, технические центры, аналитические группы при штабах. Они ежедневно работают над оперативным внедрением новых решений, основанных на реальном боевом опыте. Также чрезвычайно важно трансформировать боевой опыт в готовые технологические решения и обеспечить их масштабирование и быстрое возвращение на поле боя, подчеркнул Андрей Гнатов.

Напомним

