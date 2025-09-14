Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу
Київ • УНН
Генерал-майор Андрій Гнатов заявив, що у випадку масового застосування ворогом безпілотників можливе лише обмеження мобільного зв’язку, а не повне відключення. Це допоможе ускладнити противнику використання української інфраструктури для управління БПЛА.
Очільник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов пояснив, що у випадку масового застосування ворогом безпілотників, йдеться лише про можливе обмеження мобільного зв’язку, а не про його повне відключення.
Про це Гнатов повідомив під час конференції Yalta European Strategy (YES) 2025, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE, пише УНН.
Деталі
Це не відімкнення мобільного зв’язку, це більше мова йде про обмеження на певних територіях саме якості зв’язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб моделі, які використовує противник на своїх дистанційних і інтелігенційних апаратах, не могли отримувати доступ до інтернету, використовуючи наші пристрої
За його словами, такі заходи допоможуть ускладнити противнику використання української інфраструктури для управління безпілотними апаратами та збору розвідданих.
В Генштабі повідомили, що в певних випадках доцільно застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи БпЛА в режимі FPV під час повітряних тривог.
Сенс в таких заходах є. На скільки це потрібно? Це залежить від конкретних ситуацій та конкретних умов. Можливо доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи БпЛА в режимі FPV. На скільки воно буде застосовуватися, це залежить від певних умов, ми постійно аналізуємо, що в нас впало. Є там SIM–карти, немає, для чого вони використовуються
Нагадаємо
Зменшення швидкості мобільного інтернету під час повітряних тривог доцільне для обмеження роботи БПЛА в режимі FPV.
В ніч на 14 вересня українські військові відбили повітряний напад рф, збивши або подавивши 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інших