Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу

$41.310.00
48.270.00
ukenru
09:08 • 3728 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 33889 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 70601 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 59608 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 69954 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 39334 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 68467 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 64850 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 39059 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 38186 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
39%
759мм
Популярнi новини
путін і лукашенко відпрацьовують стратегії війни із Заходом на навчаннях "захід-2025" - BILD14 вересня, 01:28 • 6710 перегляди
"Нагадує 1938 рік": Кая Каллас змоделювала майбутнє Європи в разі поразки України14 вересня, 02:31 • 15787 перегляди
Рубіо про атаку російських дронів на Польщу: це неприйнятно, але є сумніви щодо цілей14 вересня, 03:08 • 4896 перегляди
Дрони атакували один з найбільших НПЗ росії, спричинивши пожежуVideo04:31 • 9442 перегляди
Ворожий удар по Костянтинівці: кількість загиблих та поранених зросла05:23 • 4146 перегляди
Публікації
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 71045 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 44292 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 43969 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 68470 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 41619 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Ілон Маск
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Європа
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
В Румунії встановили світовий рекорд створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto09:45 • 458 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 18405 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 64852 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 51333 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 99286 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
The Guardian
Шахед-136
Bild
E-6 Mercury

Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Генерал-майор Андрій Гнатов заявив, що у випадку масового застосування ворогом безпілотників можливе лише обмеження мобільного зв’язку, а не повне відключення. Це допоможе ускладнити противнику використання української інфраструктури для управління БПЛА.

Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу

Очільник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов пояснив, що у випадку масового застосування ворогом безпілотників, йдеться лише про можливе обмеження мобільного зв’язку, а не про його повне відключення.

Про це Гнатов повідомив під час конференції Yalta European Strategy (YES) 2025, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE, пише УНН.

Деталі

Це не відімкнення мобільного зв’язку, це більше мова йде про обмеження на певних територіях саме якості зв’язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб моделі, які використовує противник на своїх дистанційних і інтелігенційних апаратах, не могли отримувати доступ до інтернету, використовуючи наші пристрої

- пояснив Гнатов.

За його словами, такі заходи допоможуть ускладнити противнику використання української інфраструктури для управління безпілотними апаратами та збору розвідданих.

В Генштабі повідомили, що в певних випадках доцільно застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи БпЛА в режимі FPV під час повітряних тривог.

Сенс в таких заходах є. На скільки це потрібно? Це залежить від конкретних ситуацій та конкретних умов. Можливо доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи БпЛА в режимі FPV. На скільки воно буде застосовуватися, це залежить від певних умов, ми постійно аналізуємо, що в нас впало. Є там SIM–карти, немає, для чого вони використовуються

- пояснив співрозмовник.

Нагадаємо

Зменшення швидкості мобільного інтернету під час повітряних тривог доцільне для обмеження роботи БПЛА в режимі FPV.

В ніч на 14 вересня українські військові відбили повітряний напад рф, збивши або подавивши 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інших

Павло Зінченко

ПолітикаТехнології
Андрій Гнатов
Генеральний штаб Збройних сил України