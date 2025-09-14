Чи вимикатимуть мобільний інтернет під час атаки дронів: уточнення від Генштабу

Очільник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Андрій Гнатов пояснив, що у випадку масового застосування ворогом безпілотників, йдеться лише про можливе обмеження мобільного зв’язку, а не про його повне відключення.

Про це Гнатов повідомив під час конференції Yalta European Strategy (YES) 2025, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE, пише УНН.

Це не відімкнення мобільного зв’язку, це більше мова йде про обмеження на певних територіях саме якості зв’язку, тобто обмеження 4G або 5G, якщо така технологія буде застосована. Тобто для того, щоб моделі, які використовує противник на своїх дистанційних і інтелігенційних апаратах, не могли отримувати доступ до інтернету, використовуючи наші пристрої