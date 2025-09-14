Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов пояснил, что в случае массового применения врагом беспилотников речь идет лишь о возможном ограничении мобильной связи, а не о ее полном отключении.

Об этом Гнатов сообщил во время конференции Yalta European Strategy (YES) 2025, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE, пишет УНН.

Это не отключение мобильной связи, это скорее речь идет об ограничении на определенных территориях именно качества связи, то есть ограничение 4G или 5G, если такая технология будет применена. То есть для того, чтобы модели, которые использует противник на своих дистанционных и интеллектуальных аппаратах, не могли получать доступ к интернету, используя наши устройства

По его словам, такие меры помогут усложнить противнику использование украинской инфраструктуры для управления беспилотными аппаратами и сбора разведданных.

В Генштабе сообщили, что в определенных случаях целесообразно применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV во время воздушных тревог.

Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно? Это зависит от конкретных ситуаций и конкретных условий. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, это зависит от определенных условий, мы постоянно анализируем, что у нас упало. Есть там SIM-карты, нет, для чего они используются