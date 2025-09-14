Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба

$41.310.00
09:08 • 4802 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
Эксклюзив
12 сентября, 11:55
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморск
путин и лукашенко отрабатывают стратегии войны с Западом на учениях "запад-2025" - BILD
14 сентября, 01:28
"Напоминает 1938 год": Кая Каллас смоделировала будущее Европы в случае поражения Украины
14 сентября, 02:31
Рубио об атаке российских дронов на Польшу: это неприемлемо, но есть сомнения относительно целей
14 сентября, 03:08
Дроны атаковали один из крупнейших НПЗ России, вызвав пожар
14 сентября, 04:31
Вражеский удар по Константиновке: число погибших и раненых возросло
05:23
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмы
13 сентября, 07:00
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей
12 сентября, 17:22
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек
12 сентября, 15:32
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:30
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях
12 сентября, 14:26
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
09:45
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитацию
13 сентября, 14:46
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходные
12 сентября, 14:01
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений
11 сентября, 14:57
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеров
11 сентября, 11:11
Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба

Киев • УНН

 • 2196 просмотра

Генерал-майор Андрей Гнатов заявил, что в случае массового применения врагом беспилотников возможно лишь ограничение мобильной связи, а не полное отключение. Это поможет усложнить противнику использование украинской инфраструктуры для управления БПЛА.

Будет ли отключен мобильный интернет во время атаки дронов: уточнение от Генштаба

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов пояснил, что в случае массового применения врагом беспилотников речь идет лишь о возможном ограничении мобильной связи, а не о ее полном отключении.

Об этом Гнатов сообщил во время конференции Yalta European Strategy (YES) 2025, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE, пишет УНН.

Детали

Это не отключение мобильной связи, это скорее речь идет об ограничении на определенных территориях именно качества связи, то есть ограничение 4G или 5G, если такая технология будет применена. То есть для того, чтобы модели, которые использует противник на своих дистанционных и интеллектуальных аппаратах, не могли получать доступ к интернету, используя наши устройства

- пояснил Гнатов.

По его словам, такие меры помогут усложнить противнику использование украинской инфраструктуры для управления беспилотными аппаратами и сбора разведданных.

В Генштабе сообщили, что в определенных случаях целесообразно применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV во время воздушных тревог.

Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно? Это зависит от конкретных ситуаций и конкретных условий. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, это зависит от определенных условий, мы постоянно анализируем, что у нас упало. Есть там SIM-карты, нет, для чего они используются

- пояснил собеседник.

Напомним

Уменьшение скорости мобильного интернета во время воздушных тревог целесообразно для ограничения работы БПЛА в режиме FPV.

В ночь на 14 сентября украинские военные отразили воздушное нападение РФ, сбив или подавив 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и других

Павел Зинченко

ПолитикаТехнологии
Андрей Гнатов
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины