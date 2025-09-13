$41.310.10
Зменшення швидкості мобільного інтернету під час тривоги: джерела в Генштабі пояснили, за яких умов це доцільно

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Зменшення швидкості мобільного інтернету під час повітряних тривог доцільне для обмеження роботи БПЛА в режимі FPV. Це можливо за певних умов, зокрема, для дронів з камерою, які потребують високошвидкісної передачі даних.

Зменшення швидкості мобільного інтернету під час тривоги: джерела в Генштабі пояснили, за яких умов це доцільно

В певних випадках доцільно застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи БПЛА в режимі FPV під час повітряних тривог. Про це повідомило джерело в Генштабі, передає УНН.

Вимкнення мобільної мережі під час повітряної тривоги

"Сенс в таких заходах є. На скільки це потрібно? Це залежить від конкретних ситуацій та конкретних умов. Можливо доцільно в деяких випадках застосовувати зменшення швидкості мобільного інтернету для обмеження роботи БПЛА в режимі FPV. На скільки воно буде застосовуватися, це залежить від певних умов, ми постійно аналізуємо, що в нас впало. Є там SIM–карти, немає, для чого вони використовуються", - пояснив співрозмовник.

Джерело зазначило, що в БПЛА без камери не потрібна велика швидкість інтернету, щоб передавати дані.

"Якщо говорити про наявність камери (в дроні – ред.), то це говорить про те, що БПЛА повинен використовувати високошвидкісну передачу даних.Можливо у цьому випадку є сенс застосовувати обмежене використання мобільного зв'язку.

Технічно - це можливо, технічно – це має сенс в деяких випадках", - сказав співрозмовник.

Мобільний зв'язок

Окрім того, джерело в Генштабі прокоментувало обмеження мобільного зв'язку під час повітряних тривог.

"Засобів РЕБ, які подавляють мобільний зв'язок під час тривоги у нас наразі немає. Є засоби, які можуть заблокувати зв'язок в межах приміщення, 50-100 метрів, але на 1-2 км подавити мобільний зв'язок складно", - повідомило джерело.

Чому збиваються годинники у смартфонах під час повітряної тривоги? У Генштабі роз'яснили05.11.24, 18:11 • 23174 перегляди

Доповнення

В червні заступник голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко повідомляв, що інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв'язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності.

Анна Мурашко

СуспільствоТехнології
Слуга народу