Снижение скорости мобильного интернета во время тревоги: источники в Генштабе объяснили, при каких условиях это целесообразно

$41.310.10
48.270.03
ukenru
07:00 • 3140 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 16065 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 30910 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 23738 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 37352 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 45845 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 34728 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 34361 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24020 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 33105 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
"Что-то может "случайно" перелететь Атлантику": Украина в Совбезе ООН об атаке РФ на Польшу12 сентября, 23:17 • 4084 просмотра
Украинские военные освободили село Филия на Днепропетровщине - "Скала"Photo12 сентября, 23:58 • 5354 просмотра
"Потреби ждать нет": Конгресс США может ввести антироссийские санкции без одобрения Трампа - сенатор13 сентября, 00:52 • 5820 просмотра
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto13 сентября, 01:55 • 12565 просмотра
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом05:39 • 4970 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo07:00 • 3140 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 18455 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 21560 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 37353 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 20575 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Принц Гарри, герцог Сассекский
Леонид Кучма
Сергей Лысак
Борис Джонсон
Актуальные места
Украина
Польша
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 45847 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 39727 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 87282 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 48427 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 53865 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
E-6 Mercury
Детонатор

Снижение скорости мобильного интернета во время тревоги: источники в Генштабе объяснили, при каких условиях это целесообразно

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Снижение скорости мобильного интернета во время воздушных тревог целесообразно для ограничения работы БПЛА в режиме FPV. Это возможно при определенных условиях, в частности, для дронов с камерой, которые нуждаются в высокоскоростной передаче данных.

Снижение скорости мобильного интернета во время тревоги: источники в Генштабе объяснили, при каких условиях это целесообразно

В определенных случаях целесообразно применять снижение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV во время воздушных тревог. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Отключение мобильной сети во время воздушной тревоги

"Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно? Это зависит от конкретных ситуаций и конкретных условий. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, это зависит от определенных условий, мы постоянно анализируем, что у нас упало. Есть там SIM-карты, нет, для чего они используются", - пояснил собеседник.

Источник отметил, что в БПЛА без камеры не нужна большая скорость интернета, чтобы передавать данные.

"Если говорить о наличии камеры (в дроне – ред.), то это говорит о том, что БПЛА должен использовать высокоскоростную передачу данных. Возможно, в этом случае есть смысл применять ограниченное использование мобильной связи.

Технически - это возможно, технически - это имеет смысл в некоторых случаях", - сказал собеседник.

Мобильная связь

Кроме того, источник в Генштабе прокомментировал ограничение мобильной связи во время воздушных тревог.

"Средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь во время тревоги у нас пока нет. Есть средства, которые могут заблокировать связь в пределах помещения, 50-100 метров, но на 1-2 км подавить мобильную связь сложно", - сообщил источник.

Почему сбиваются часы в смартфонах во время воздушной тревоги? В Генштабе разъяснили05.11.24, 18:11 • 23174 просмотра

Дополнение

В июне заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко сообщал, что информация о том, что в Украине будут отключать мобильную связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности.

Анна Мурашко

ОбществоТехнологии
Слуга народа