Снижение скорости мобильного интернета во время тревоги: источники в Генштабе объяснили, при каких условиях это целесообразно

В определенных случаях целесообразно применять снижение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV во время воздушных тревог. Об этом сообщил источник в Генштабе, передает УНН.

Отключение мобильной сети во время воздушной тревоги

"Смысл в таких мерах есть. Насколько это нужно? Это зависит от конкретных ситуаций и конкретных условий. Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы БПЛА в режиме FPV. Насколько оно будет применяться, это зависит от определенных условий, мы постоянно анализируем, что у нас упало. Есть там SIM-карты, нет, для чего они используются", - пояснил собеседник.

Источник отметил, что в БПЛА без камеры не нужна большая скорость интернета, чтобы передавать данные.

"Если говорить о наличии камеры (в дроне – ред.), то это говорит о том, что БПЛА должен использовать высокоскоростную передачу данных. Возможно, в этом случае есть смысл применять ограниченное использование мобильной связи.

Технически - это возможно, технически - это имеет смысл в некоторых случаях", - сказал собеседник.

Мобильная связь

Кроме того, источник в Генштабе прокомментировал ограничение мобильной связи во время воздушных тревог.

"Средств РЭБ, которые подавляют мобильную связь во время тревоги у нас пока нет. Есть средства, которые могут заблокировать связь в пределах помещения, 50-100 метров, но на 1-2 км подавить мобильную связь сложно", - сообщил источник.

Дополнение

В июне заместитель председателя парламентского комитета по цифровой трансформации, народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко сообщал, что информация о том, что в Украине будут отключать мобильную связь во время воздушной тревоги, не соответствует действительности.