Почему сбиваются часы в смартфонах во время воздушной тревоги? В Генштабе разъяснили

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Генштаб ВСУ объяснил причины нарушения системы точного времени в мобильных телефонах во время воздушной тревоги. Сбои возникают из-за применения средств радиоэлектронной борьбы и подмены GPS-координат.

Генеральный штаб ВСУ объяснил причины нарушения в системе точного времени в мобильных телефонах во время воздушной тревоги и рекомендовал отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне во время воздушной, передает УНН.

«Внимание, в ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак российских оккупантов применяются средства радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в частности, для повышения эффективности воздействия на противника применяются средства подмены координат спутниковой навигации GPS (спуфинг).

«Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, которую используют мобильные телефоны в режиме автоматического уточнения времени. Учитывая указанное, целесообразно отключить режим автоматического уточнения времени в телефоне и учитывать, что во время объявления воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться,» - объяснили специалисты по радиоэлектронной борьбе в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Дополнение

Украинцы 5 ноября начали жаловаться на сбой в работе часов в смартфонах: у некоторых пользователей они «спешат». Кроме того, на телефонах появляется неправильное местоположение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаТехнологии
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