Понад 50 БпЛА ворога подавили українські оборонці

Противник атакував із різних напрямків безпілотниками Shahed, Гербера та іншими, плюс до цього, окупанти також запустили балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили Збройні Сили України.

Черговий повітрний напад російських загарбників у ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.