Понад 50 БпЛА ворога подавили українські оборонці
Київ • УНН
В ніч на 14 вересня українські військові відбили повітряний напад, збивши або подавивши 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інших. Також була атака балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА.
Противник атакував із різних напрямків безпілотниками Shahed, Гербера та іншими, плюс до цього, окупанти також запустили балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили Збройні Сили України.
Деталі
Черговий повітрний напад російських загарбників у ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
У звіті вказано,що зс рф також атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.