Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 29036 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 62939 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 65020 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 55009 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 66013 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 38164 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 65651 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 63110 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 38541 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 37575 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Понад 50 БпЛА ворога подавили українські оборонці

Київ • УНН

 • 26 перегляди

В ніч на 14 вересня українські військові відбили повітряний напад, збивши або подавивши 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інших. Також була атака балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА.

Противник атакував із різних напрямків безпілотниками Shahed, Гербера та іншими, плюс до цього, окупанти також запустили балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Передає УНН із посиланням на Повітряні Сили Збройні Сили України.

Деталі

Черговий повітрний напад російських загарбників у ніч на 14 вересня (із 21.00 13 вересня) відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 Збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

- ідеться у звіті ПС ЗСУ.

У звіті вказано,що зс рф також атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракети та 6 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

- інформує пресслужба Повітряних Сил ЗСУ

Нагадаємо

Ігор Тележніков

Війна в Україні
Повітряні сили Збройних сил України
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
Україна