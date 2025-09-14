Более 50 БПЛА врага подавили украинские защитники

Противник атаковал с разных направлений беспилотниками Shahed, Gerbera и другими, плюс к этому, оккупанты также запустили баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Очередное воздушное нападение российских захватчиков в ночь на 14 сентября (с 21.00 13 сентября) отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.