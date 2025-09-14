$41.310.10
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 30113 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 65357 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 66880 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 56242 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 67123 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 38471 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 66386 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 63504 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 38664 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 37725 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Более 50 БПЛА врага подавили украинские защитники

Киев • УНН

 • 910 просмотра

В ночь на 14 сентября украинские военные отбили воздушное нападение, сбив или подавив 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и других. Также была атака баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БПЛА.

Более 50 БПЛА врага подавили украинские защитники

Противник атаковал с разных направлений беспилотниками Shahed, Gerbera и другими, плюс к этому, оккупанты также запустили баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

Детали

Очередное воздушное нападение российских захватчиков в ночь на 14 сентября (с 21.00 13 сентября) отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

 Сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

- говорится в отчете ВС ВСУ.

В отчете указано, что ВС РФ также атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.

Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

- информирует пресс-служба Воздушных Сил ВСУ

Напомним

Игорь Тележников

Война в Украине
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
9К720 Искандер
Украина