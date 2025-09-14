Более 50 БПЛА врага подавили украинские защитники
Киев • УНН
В ночь на 14 сентября украинские военные отбили воздушное нападение, сбив или подавив 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и других. Также была атака баллистической ракетой Искандер-М/KN-23, зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БПЛА.
Противник атаковал с разных направлений беспилотниками Shahed, Gerbera и другими, плюс к этому, оккупанты также запустили баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Передает УНН со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Детали
Очередное воздушное нападение российских захватчиков в ночь на 14 сентября (с 21.00 13 сентября) отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Сбито/подавлено 52 вражеских БПЛА типа Shahed, Gerbera и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
В отчете указано, что ВС РФ также атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М/KN-23.
Зафиксировано попадание ракеты и 6 ударных БПЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.