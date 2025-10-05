$41.280.00
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
ЄС готує стратегію розвитку ШІ у протидії КНР, також Брюссель "готовий" до нового регулювання технологій

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

Європейський Союз розробляє нову стратегію "Застосування ШІ" для просування власних інструментів штучного інтелекту. Це дозволить зменшити залежність від Китаю та покращити використання ШІ в охороні здоров'я, обороні та виробництві.

ЄС готує стратегію розвитку ШІ у протидії КНР, також Брюссель "готовий" до нового регулювання технологій

Нова стратегія буде сприяти просуванню європейських інструментів ШІ для забезпечення безпеки та стійкості. Ключовий момент - забезпечити зменшення залежності від Китаю.

Пише УНН із посиланням на Financial Times та Il Sussidiario.

Деталі

ЄС планує просувати власні платформи штучного інтелекту у рамках конкуренції зі США та Китаєм у світовій гонці за революційні технології.

Нова стратегія Європейської комісії "Застосування ШІ" просуватиме інструменти штучного інтелекту європейського виробництва. За даними видання Financial Times, у планах ЄС покращення використання ШІ у секторах:

  • охорони здоров'я;
    • оборони;
      • різних типів виробництва.

        Стратегію має представити керівник ЄС з технічних питань Хенна Вірккунен у вівторок.

        А наразі попереджується про залежності від "зовнішніх" факторів: під тиском інфраструктура та програмне забезпечення, які необхідні для створення, навчання та управління додатками штучного інтелекту.

        Додамо

        Минулої п'ятниці Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, виступила на Італійському тижні технологій 2025 у Турині. У своєму посланні посадовиця зазначила важливість розвитку у ЄС стартапів та інноваційних галузей. І особливо - штучного інтелекту (ШІ).

        Раніше європейську технологічну екосистему, значною мірою засновану на надмірному регулюванні, звинувачували у тому, що вона є "головною перешкодою для розвитку інновацій та ШІ".

        Але наразі, імовірно, Брюссель готовий до спрощення. Керівниця Європейської комісії оголосила про нове законодавство на 2026 рік, яке застосовуватиметься по всьому ЄС, а також для того, щоб уникнути існування 27 різних законів.

        Нагадаємо

        З 2 серпня в Європейському Союзі почали діяти обовʼязкові вимоги до систем загального штучного інтелекту (GPAI).

        ШІ може допомогти створити біологічну зброю: виявлено вразливість у системах біобезпеки03.10.25, 09:29 • 2981 перегляд

        Ігор Тележніков

        ПолітикаТехнології
        Європейська комісія
        Financial Times
        Європейський Союз
        Брюссель
        Китай
        Сполучені Штати Америки
        Урсула фон дер Ляєн