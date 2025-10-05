ЄС готує стратегію розвитку ШІ у протидії КНР, також Брюссель "готовий" до нового регулювання технологій
Європейський Союз розробляє нову стратегію "Застосування ШІ" для просування власних інструментів штучного інтелекту. Це дозволить зменшити залежність від Китаю та покращити використання ШІ в охороні здоров'я, обороні та виробництві.
Нова стратегія буде сприяти просуванню європейських інструментів ШІ для забезпечення безпеки та стійкості. Ключовий момент - забезпечити зменшення залежності від Китаю.
Деталі
ЄС планує просувати власні платформи штучного інтелекту у рамках конкуренції зі США та Китаєм у світовій гонці за революційні технології.
Нова стратегія Європейської комісії "Застосування ШІ" просуватиме інструменти штучного інтелекту європейського виробництва. За даними видання Financial Times, у планах ЄС покращення використання ШІ у секторах:
- охорони здоров'я;
- оборони;
- різних типів виробництва.
Стратегію має представити керівник ЄС з технічних питань Хенна Вірккунен у вівторок.
А наразі попереджується про залежності від "зовнішніх" факторів: під тиском інфраструктура та програмне забезпечення, які необхідні для створення, навчання та управління додатками штучного інтелекту.
Додамо
Минулої п'ятниці Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії, виступила на Італійському тижні технологій 2025 у Турині. У своєму посланні посадовиця зазначила важливість розвитку у ЄС стартапів та інноваційних галузей. І особливо - штучного інтелекту (ШІ).
Раніше європейську технологічну екосистему, значною мірою засновану на надмірному регулюванні, звинувачували у тому, що вона є "головною перешкодою для розвитку інновацій та ШІ".
Але наразі, імовірно, Брюссель готовий до спрощення. Керівниця Європейської комісії оголосила про нове законодавство на 2026 рік, яке застосовуватиметься по всьому ЄС, а також для того, щоб уникнути існування 27 різних законів.
Нагадаємо
З 2 серпня в Європейському Союзі почали діяти обовʼязкові вимоги до систем загального штучного інтелекту (GPAI).
