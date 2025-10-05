ЕС готовит стратегию развития ИИ в противодействии КНР, также Брюссель "готов" к новому регулированию технологий
Киев • УНН
Европейский Союз разрабатывает новую стратегию "Применение ИИ" для продвижения собственных инструментов искусственного интеллекта. Это позволит уменьшить зависимость от Китая и улучшить использование ИИ в здравоохранении, обороне и производстве.
Новая стратегия будет способствовать продвижению европейских инструментов ИИ для обеспечения безопасности и устойчивости. Ключевой момент - обеспечить уменьшение зависимости от Китая.
Пишет УНН со ссылкой на Financial Times и Il Sussidiario.
Детали
ЕС планирует продвигать собственные платформы искусственного интеллекта в рамках конкуренции с США и Китаем в мировой гонке за революционные технологии.
Новая стратегия Европейской комиссии "Применение ИИ" будет продвигать инструменты искусственного интеллекта европейского производства. По данным издания Financial Times, в планах ЕС улучшение использования ИИ в секторах:
- здравоохранения;
- обороны;
- различных типов производства.
Стратегию должен представить руководитель ЕС по техническим вопросам Хенна Вирккунен во вторник.
А пока предупреждается о зависимости от "внешних" факторов: под давлением инфраструктура и программное обеспечение, необходимые для создания, обучения и управления приложениями искусственного интеллекта.
Добавим
В прошлую пятницу Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, выступила на Итальянской неделе технологий 2025 в Турине. В своем послании чиновница отметила важность развития в ЕС стартапов и инновационных отраслей. И особенно - искусственного интеллекта (ИИ).
Ранее европейскую технологическую экосистему, в значительной степени основанную на чрезмерном регулировании, обвиняли в том, что она является "главным препятствием для развития инноваций и ИИ".
Но сейчас, вероятно, Брюссель готов к упрощению. Руководитель Европейской комиссии объявила о новом законодательстве на 2026 год, которое будет применяться по всему ЕС, а также для того, чтобы избежать существования 27 различных законов.
Напомним
Со 2 августа в Европейском Союзе начали действовать обязательные требования к системам общего искусственного интеллекта (GPAI).
ИИ может помочь создать биологическое оружие: обнаружена уязвимость в системах биобезопасности03.10.25, 09:29 • 2981 просмотр