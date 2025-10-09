росія використовує ШІ-технології для інформатак проти Сполучених Штатів

росія активізувала інформаційні атаки проти Сполучених Штатів Америки, використовуючи штучний інтелект і масштабну дезінформаційну екосистему. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), передає УНН.

Деталі

За даними американської компанії NewsGuard, яка займається аналізом джерел інформації за рівнем надійності, саме кремль стоїть за більшістю спроб вплинути на американське суспільство через дезінформацію, deepfake, фейкові сайти та соцмережі.

У ЦПД нагадали, що росія вибудувала цілу мережу дезінформаційних платформ, відому як Pravda.

Наразі до цієї мережі входить уже понад 150 сайтів у 49 країнах, вони лише за рік поширили більш як 3,6 млн матеріалів із кремлівськими наративами. - йдеться у дописі.

Ці ресурси системно атакують американські медіа, називаючи їх "фейковими" або "пропагандистськими"

Зазначається, що подібні ресурси навмисно "забруднюють" пошукові системи в інтернеті та моделі штучного інтелекту дезінформаційними матеріалами. Через це ШІ-алгоритми починають відтворювати кремлівські меседжі, вводячи в оману користувачів.

"У такий спосіб росія намагається атакувати демократичні суспільства зсередини, підриваючи довіру громадян до власної держави. кремль перетворює цифровий простір і технології штучного інтелекту на потужний інструмент стратегічного впливу, створюючи загрозу безпеці та демократичним процесам", - додали у Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо

російська федерація розгорнула масштабну мережу фейкових сайтів під назвою CopyCop, використовуючи ШІ для створення сфабрикованих новин. Ці сайти націлені на США, Францію, Канаду та Норвегію з метою дискредитації політиків та радикалізації суспільних настроїв.

росія урізала держпрограми, але збільшила фінансування пропаганди