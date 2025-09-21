$41.250.00
07:39
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
05:00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
05:00
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24
росія створила мережу з понад 200 фейкових сайтів для атак на США

Київ • УНН

 • 70 перегляди

російська федерація розгорнула масштабну мережу фейкових сайтів під назвою CopyCop, використовуючи ШІ для створення сфабрикованих новин. Ці сайти націлені на США, Францію, Канаду та Норвегію з метою дискредитації політиків та радикалізації суспільних настроїв.

росія створила мережу з понад 200 фейкових сайтів для атак на США

російська федерація розгорнула масштабну мережу фейкових сайтів для атак на США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України і на видання The Register.

Деталі

За даними видання, росіяни створили понад 200 сайтів, які продукують сфабриковані новини під виглядом локальних медіа у США, Франції, Канаді та Норвегії.

Йдеться про мережу під назвою CopyCop. Ці сайти використовують штучний інтелект, що робить розповсюдження фейків дешевшим та швидшим.

Дезінформація адаптується під конкретну аудиторію, інтегрується у локальний інформаційний простір і вводить в оману навіть досвідчених користувачів

- йдеться в повідомленні.

Головною метою кремля є дискредитація американських політиків і радикалізація суспільних настроїв, додали в ЦПД.

Кожна вигадана "історія про корупцію" чи "змову" послаблює довіру до державних інституцій і може дестабілізувати ситуацію в країні

- зазначили в повідомленні.

Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів19.09.25, 23:49

Євген Устименко

Канада
Франція
Норвегія
Сполучені Штати Америки