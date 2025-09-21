росія створила мережу з понад 200 фейкових сайтів для атак на США
Київ • УНН
російська федерація розгорнула масштабну мережу фейкових сайтів під назвою CopyCop, використовуючи ШІ для створення сфабрикованих новин. Ці сайти націлені на США, Францію, Канаду та Норвегію з метою дискредитації політиків та радикалізації суспільних настроїв.
російська федерація розгорнула масштабну мережу фейкових сайтів для атак на США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України і на видання The Register.
Деталі
За даними видання, росіяни створили понад 200 сайтів, які продукують сфабриковані новини під виглядом локальних медіа у США, Франції, Канаді та Норвегії.
Йдеться про мережу під назвою CopyCop. Ці сайти використовують штучний інтелект, що робить розповсюдження фейків дешевшим та швидшим.
Дезінформація адаптується під конкретну аудиторію, інтегрується у локальний інформаційний простір і вводить в оману навіть досвідчених користувачів
Головною метою кремля є дискредитація американських політиків і радикалізація суспільних настроїв, додали в ЦПД.
Кожна вигадана "історія про корупцію" чи "змову" послаблює довіру до державних інституцій і може дестабілізувати ситуацію в країні
Порушення рф повітряного простору НАТО: у ЦПД спрогнозували реакцію кремля на ймовірне збиття винищувачів або дронів19.09.25, 23:49 • 4858 переглядiв