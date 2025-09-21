россия создала сеть из более чем 200 фейковых сайтов для атак на США
Киев • УНН
российская федерация развернула масштабную сеть фейковых сайтов под названием CopyCop, используя ИИ для создания сфабрикованных новостей. Эти сайты нацелены на США, Францию, Канаду и Норвегию с целью дискредитации политиков и радикализации общественных настроений.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины и на издание The Register.
Детали
По данным издания, россияне создали более 200 сайтов, которые продуцируют сфабрикованные новости под видом локальных медиа в США, Франции, Канаде и Норвегии.
Речь идет о сети под названием CopyCop. Эти сайты используют искусственный интеллект, что делает распространение фейков дешевле и быстрее.
Дезинформация адаптируется под конкретную аудиторию, интегрируется в локальное информационное пространство и вводит в заблуждение даже опытных пользователей
Главной целью Кремля является дискредитация американских политиков и радикализация общественных настроений, добавили в ЦПД.
Каждая вымышленная "история о коррупции" или "заговоре" ослабляет доверие к государственным институтам и может дестабилизировать ситуацию в стране
