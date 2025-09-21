$41.250.00
россия создала сеть из более чем 200 фейковых сайтов для атак на США

Киев • УНН

 • 126 просмотра

российская федерация развернула масштабную сеть фейковых сайтов под названием CopyCop, используя ИИ для создания сфабрикованных новостей. Эти сайты нацелены на США, Францию, Канаду и Норвегию с целью дискредитации политиков и радикализации общественных настроений.

россия создала сеть из более чем 200 фейковых сайтов для атак на США

российская федерация развернула масштабную сеть фейковых сайтов для атак на США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины и на издание The Register.

Детали

По данным издания, россияне создали более 200 сайтов, которые продуцируют сфабрикованные новости под видом локальных медиа в США, Франции, Канаде и Норвегии.

Речь идет о сети под названием CopyCop. Эти сайты используют искусственный интеллект, что делает распространение фейков дешевле и быстрее.

Дезинформация адаптируется под конкретную аудиторию, интегрируется в локальное информационное пространство и вводит в заблуждение даже опытных пользователей

- говорится в сообщении.

Главной целью Кремля является дискредитация американских политиков и радикализация общественных настроений, добавили в ЦПД.

Каждая вымышленная "история о коррупции" или "заговоре" ослабляет доверие к государственным институтам и может дестабилизировать ситуацию в стране

- отметили в сообщении.

