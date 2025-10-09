Россия использует ИИ-технологии для информационных атак против Соединенных Штатов

Россия активизировала информационные атаки против Соединенных Штатов Америки, используя искусственный интеллект и масштабную дезинформационную экосистему. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), передает УНН.

Детали

По данным американской компании NewsGuard, занимающейся анализом источников информации по уровню надежности, именно кремль стоит за большинством попыток повлиять на американское общество через дезинформацию, deepfake, фейковые сайты и соцсети.

В ЦПД напомнили, что Россия выстроила целую сеть дезинформационных платформ, известную как Pravda.

Сейчас в эту сеть входит уже более 150 сайтов в 49 странах, они только за год распространили более 3,6 млн материалов с кремлевскими нарративами. - говорится в сообщении.

Эти ресурсы системно атакуют американские медиа, называя их "фейковыми" или "пропагандистскими"

Отмечается, что подобные ресурсы намеренно "загрязняют" поисковые системы в интернете и модели искусственного интеллекта дезинформационными материалами. Из-за этого ИИ-алгоритмы начинают воспроизводить кремлевские месседжи, вводя в заблуждение пользователей.

"Таким образом Россия пытается атаковать демократические общества изнутри, подрывая доверие граждан к собственному государству. Кремль превращает цифровое пространство и технологии искусственного интеллекта в мощный инструмент стратегического влияния, создавая угрозу безопасности и демократическим процессам", - добавили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним

Российская Федерация развернула масштабную сеть фейковых сайтов под названием CopyCop, используя ИИ для создания сфабрикованных новостей. Эти сайты нацелены на США, Францию, Канаду и Норвегию с целью дискредитации политиков и радикализации общественных настроений.

