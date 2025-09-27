Військові США зіткнулися з труднощами з розгортанням озброєння на основі ШІ - WSJ
Київ • УНН
Американські військові не досягли цілей щодо розгортання тисяч передових безпілотників, зіткнувшись з труднощами у використанні цих систем. Пентагон передає зусилля новій секретній військовій групі для прискорення реалізації плану.
Американські військові мають труднощі з розгортанням озброєння на основі штучного інтелекту, з посиланням на джерела повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
Деталі
Амбіційний план Пентагону щодо розгортання тисяч передових безпілотників для підготовки до потенційного конфлікту з Китаєм не досяг своїх цілей, і військові мають труднощі з розумінням того, як використовувати деякі з цих систем у польових умовах, пише видання з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Програма Пентагону під назвою Replicator мала розгорнути тисячі безпілотників до серпня, з посиланням на WSJ пише Reuters.
Як вказує WSJ, Пентагон переводить зусилля до нової секретної військової групи, щоб прискорити реалізацію плану.
"Робота передається новій організації DAWG для прискорення закупівлі тисяч безпілотників", - вказує видання.
