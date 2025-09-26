$41.490.08
ЄС має створити додаткові можливості для боротьби з російськими дронами – комісар з оборони

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс наголосив на необхідності ЄС розробити додаткові можливості для боротьби з дронами. Він зазначив, що для цього потрібно спиратися на досвід України, а також зосередитись на виявленні дронів та використанні традиційної артилерії.

ЄС має створити додаткові можливості для боротьби з російськими дронами – комісар з оборони

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що Європейському Союзу потрібно розробити додаткові можливості, яких йому зараз бракує, для боротьби з дронами. Він також додав, що успішного виконання цього завдання необхідно спиратися на досвід України, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Нам потрібно подивитися, які ми можемо створити ці можливості в наших оборонних лініях 

- заявив Кубілюс.

Також він додав, що завдання починається з "можливостей виявлення", включаючи низку радарів, акустичних датчиків та іншого обладнання для виявлення всіх дронів, включаючи менші літаки, як летять на низьких висотах. Єврокомісар наголосив, що це має бути "нашим першочерговим завданням".

Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз26.09.25, 16:31 • 8622 перегляди

Єврокомісар додав, що також є варіанти використання "традиційної, класичної артилерії" проти дронів, яку українці "використовують дуже ефективно". За його словами, потрібно бути розумним у цьому питанні, бо інакше доводиться використовувати ракети, які можуть коштувати мільйон, щоб знищити безпілотник, який коштує 10 тисяч євро.

Сподіваєюся, що лідери ЄС запропонують політичний імпульс для просування цих планів під час Європейської Ради в жовтні, щоб тоді планувальники могли перейти до розробки детальної концептуальної та технічної дорожньої карти 

- додав Кубілюс.

Він також додав, що важливим є пошук рішень, які працюють на великих відстанях, особливо в контексті широкого кордону НАТО з росією і білорусією (Фінліндія – 1300 км, Литва – 900 км)

Нам потрібно визнати, що на даний момент ефективність запуску безпілотників не була на тому рівні, який нам потрібен 

– заявив Кубілюс. Він додав, що країнам ЄС потрібно знайти спосіб стати більш «ефективними».

"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22.09.25, 12:32 • 76989 переглядiв

Павло Зінченко

