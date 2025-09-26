$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 3340 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 9516 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7562 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10118 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 14954 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19086 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28450 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34098 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38609 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28358 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Александр Сырский
Метте Фредериксен
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Чернигов
Израиль
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

ЕС должен создать дополнительные возможности для борьбы с российскими дронами – комиссар по обороне

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подчеркнул необходимость ЕС разработать дополнительные возможности для борьбы с дронами. Он отметил, что для этого нужно опираться на опыт Украины, а также сосредоточиться на обнаружении дронов и использовании традиционной артиллерии.

ЕС должен создать дополнительные возможности для борьбы с российскими дронами – комиссар по обороне

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европейскому Союзу необходимо разработать дополнительные возможности, которых ему сейчас не хватает, для борьбы с дронами. Он также добавил, что для успешного выполнения этой задачи необходимо опираться на опыт Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Нам нужно посмотреть, какие мы можем создать эти возможности в наших оборонных линиях 

- заявил Кубилюс.

Также он добавил, что задача начинается с "возможностей обнаружения", включая ряд радаров, акустических датчиков и другого оборудования для обнаружения всех дронов, включая меньшие самолеты, летящие на низких высотах. Еврокомиссар подчеркнул, что это должно быть "нашей первоочередной задачей".

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас26.09.25, 16:31 • 7592 просмотра

Еврокомиссар добавил, что также есть варианты использования "традиционной, классической артиллерии" против дронов, которую украинцы "используют очень эффективно". По его словам, нужно быть умным в этом вопросе, потому что иначе приходится использовать ракеты, которые могут стоить миллион, чтобы уничтожить беспилотник, который стоит 10 тысяч евро.

Надеюсь, что лидеры ЕС предложат политический импульс для продвижения этих планов во время Европейского Совета в октябре, чтобы тогда планировщики могли перейти к разработке детальной концептуальной и технической дорожной карты 

- добавил Кубилюс.

Он также добавил, что важным является поиск решений, которые работают на больших расстояниях, особенно в контексте широкой границы НАТО с Россией и Беларусью (Финляндия – 1300 км, Литва – 900 км)

Нам нужно признать, что на данный момент эффективность запуска беспилотников не была на том уровне, который нам нужен 

– заявил Кубилюс. Он добавил, что странам ЕС нужно найти способ стать более «эффективными».

"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22.09.25, 12:32 • 76988 просмотров

Павел Зинченко

Новости МираТехнологии
Беларусь
Андрюс Кубилиус
НАТО
Европейский Союз
Финляндия
Литва
Украина