ЕС должен создать дополнительные возможности для борьбы с российскими дронами – комиссар по обороне

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что Европейскому Союзу необходимо разработать дополнительные возможности, которых ему сейчас не хватает, для борьбы с дронами. Он также добавил, что для успешного выполнения этой задачи необходимо опираться на опыт Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Нам нужно посмотреть, какие мы можем создать эти возможности в наших оборонных линиях - заявил Кубилюс.

Также он добавил, что задача начинается с "возможностей обнаружения", включая ряд радаров, акустических датчиков и другого оборудования для обнаружения всех дронов, включая меньшие самолеты, летящие на низких высотах. Еврокомиссар подчеркнул, что это должно быть "нашей первоочередной задачей".

Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас

Еврокомиссар добавил, что также есть варианты использования "традиционной, классической артиллерии" против дронов, которую украинцы "используют очень эффективно". По его словам, нужно быть умным в этом вопросе, потому что иначе приходится использовать ракеты, которые могут стоить миллион, чтобы уничтожить беспилотник, который стоит 10 тысяч евро.

Надеюсь, что лидеры ЕС предложат политический импульс для продвижения этих планов во время Европейского Совета в октябре, чтобы тогда планировщики могли перейти к разработке детальной концептуальной и технической дорожной карты - добавил Кубилюс.

Он также добавил, что важным является поиск решений, которые работают на больших расстояниях, особенно в контексте широкой границы НАТО с Россией и Беларусью (Финляндия – 1300 км, Литва – 900 км)

Нам нужно признать, что на данный момент эффективность запуска беспилотников не была на том уровне, который нам нужен – заявил Кубилюс. Он добавил, что странам ЕС нужно найти способ стать более «эффективными».

"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины