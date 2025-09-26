ЕС должен создать дополнительные возможности для борьбы с российскими дронами – комиссар по обороне
Киев • УНН
Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подчеркнул необходимость ЕС разработать дополнительные возможности для борьбы с дронами. Он отметил, что для этого нужно опираться на опыт Украины, а также сосредоточиться на обнаружении дронов и использовании традиционной артиллерии.
Нам нужно посмотреть, какие мы можем создать эти возможности в наших оборонных линиях
Также он добавил, что задача начинается с "возможностей обнаружения", включая ряд радаров, акустических датчиков и другого оборудования для обнаружения всех дронов, включая меньшие самолеты, летящие на низких высотах. Еврокомиссар подчеркнул, что это должно быть "нашей первоочередной задачей".
Еврокомиссар добавил, что также есть варианты использования "традиционной, классической артиллерии" против дронов, которую украинцы "используют очень эффективно". По его словам, нужно быть умным в этом вопросе, потому что иначе приходится использовать ракеты, которые могут стоить миллион, чтобы уничтожить беспилотник, который стоит 10 тысяч евро.
Надеюсь, что лидеры ЕС предложат политический импульс для продвижения этих планов во время Европейского Совета в октябре, чтобы тогда планировщики могли перейти к разработке детальной концептуальной и технической дорожной карты
Он также добавил, что важным является поиск решений, которые работают на больших расстояниях, особенно в контексте широкой границы НАТО с Россией и Беларусью (Финляндия – 1300 км, Литва – 900 км)
Нам нужно признать, что на данный момент эффективность запуска беспилотников не была на том уровне, который нам нужен
