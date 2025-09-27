Военные США столкнулись с трудностями с развертыванием вооружения на основе ИИ - WSJ
Киев • УНН
Американские военные не достигли целей по развертыванию тысяч передовых беспилотников, столкнувшись с трудностями в использовании этих систем. Пентагон передает усилия новой секретной военной группе для ускорения реализации плана.
Американские военные испытывают трудности с развертыванием вооружения на основе искусственного интеллекта, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.
Детали
Амбициозный план Пентагона по развертыванию тысяч передовых беспилотников для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем не достиг своих целей, и военные испытывают трудности с пониманием того, как использовать некоторые из этих систем в полевых условиях, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Программа Пентагона под названием Replicator должна была развернуть тысячи беспилотников к августу, со ссылкой на WSJ пишет Reuters.
Как указывает WSJ, Пентагон переводит усилия в новую секретную военную группу, чтобы ускорить реализацию плана.
"Работа передается новой организации DAWG для ускорения закупки тысяч беспилотников", - указывает издание.
