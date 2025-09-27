Военные США столкнулись с трудностями с развертыванием вооружения на основе ИИ - WSJ

$41.490.00
26 сентября, 14:33 • 44850 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 88079 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 36770 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 35963 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 34514 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 25711 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 49115 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51219 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49909 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30373 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Правительство запускает эксперимент по идентификации погибших по биометрическим данным27 сентября, 03:23 • 5128 просмотра
Международный день астрономии и День воспитателя в Украине: что еще отмечают 27 сентября27 сентября, 04:17 • 3530 просмотра
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентябряPhoto27 сентября, 05:02 • 13185 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 17018 просмотра
Международный паралимпийский комитет отменил частичное отстранение россии и беларуси08:28 • 8600 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 17057 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 88070 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 39542 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 49115 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 51219 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Башар Асад
Эдгарс Ринкевичс
Украина
Дания
Государственная граница Украины
Сумская область
Литва
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 44846 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 33736 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 39047 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 41351 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 48952 просмотра
Таймс
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Truth Social

Военные США столкнулись с трудностями с развертыванием вооружения на основе ИИ - WSJ

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Американские военные не достигли целей по развертыванию тысяч передовых беспилотников, столкнувшись с трудностями в использовании этих систем. Пентагон передает усилия новой секретной военной группе для ускорения реализации плана.

Военные США столкнулись с трудностями с развертыванием вооружения на основе ИИ - WSJ

Американские военные испытывают трудности с развертыванием вооружения на основе искусственного интеллекта, со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Амбициозный план Пентагона по развертыванию тысяч передовых беспилотников для подготовки к потенциальному конфликту с Китаем не достиг своих целей, и военные испытывают трудности с пониманием того, как использовать некоторые из этих систем в полевых условиях, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Программа Пентагона под названием Replicator должна была развернуть тысячи беспилотников к августу, со ссылкой на WSJ пишет Reuters.

Как указывает WSJ, Пентагон переводит усилия в новую секретную военную группу, чтобы ускорить реализацию плана.

"Работа передается новой организации DAWG для ускорения закупки тысяч беспилотников", - указывает издание.

ЕС должен создать дополнительные возможности для борьбы с российскими дронами – комиссар по обороне26.09.25, 17:56 • 3136 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Пентагон
Reuters
Китай