Спасатели ГСЧС совершили более 6000 выездов и спасли 173 человека на прошлой неделе - Клименко

$43.080.09
50.140.03
ukenru
11:16 • 6272 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 19794 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
08:44 • 26476 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 22691 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 25669 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 34563 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 40854 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 35651 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 32711 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67060 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1м/с
82%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Жестокая расправа в Эквадоре: на пляже обнаружили пять человеческих голов12 января, 04:28 • 14736 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму12 января, 05:52 • 18626 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 23039 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16417 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 10909 просмотра
публикации
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы10:30 • 11136 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования10:11 • 19794 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 16639 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 23264 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 67060 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эспен Барт Эйде
Юлия Свириденко
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Италия
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 26344 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 22750 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 29302 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 31720 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 87776 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Фильм
Хранитель
Социальная сеть

Спасатели ГСЧС совершили более 6000 выездов и спасли 173 человека на прошлой неделе - Клименко

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В Киеве и Киевской области развернуты пневмокаркасные модули и установлены генераторы для аварийного питания.

Спасатели ГСЧС совершили более 6000 выездов и спасли 173 человека на прошлой неделе - Клименко
Фото: t.me/Klymenko_MV

Спасатели ГСЧС на прошлой неделе совершили более 6000 выездов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - было спасено 173 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Детали

В наиболее пострадавших районах дополнительно были развернуты пневмокаркасные модули во дворах многоэтажек. Наибольший вызов - последствия недавнего российского обстрела Киева и Киевской области.

Экстренные службы системы МВД без остановки помогают в восстановлении поврежденных объектов и поддерживают людей, страдающих из-за российских ударов

 - заявил Клименко.

Также специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям установили в Киеве генераторы для аварийного питания жилых домов, где восстановление еще продолжается.

Дополнительные генераторы перебросили из других регионов – чтобы не ждать, а сразу реагировать на потребности. Для этого в ГСЧС создали отдельный Энергетический отряд

 - говорится в сообщении.

Глава МИД отметил: впереди еще как минимум неделя сильных морозов.

Наша работа сейчас сосредоточена на главном: чтобы люди прошли этот период в безопасности и с поддержкой

- подчеркнул Клименко.

Напомним

В понедельник, 12 января, Киев перешел на экстренные отключения света, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки.

Евгений Устименко

ОбществоКиев
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство внутренних дел Украины
Игорь Клименко
Киев