Спасатели ГСЧС совершили более 6000 выездов и спасли 173 человека на прошлой неделе - Клименко
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области развернуты пневмокаркасные модули и установлены генераторы для аварийного питания.
Спасатели ГСЧС на прошлой неделе совершили более 6000 выездов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - было спасено 173 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Детали
В наиболее пострадавших районах дополнительно были развернуты пневмокаркасные модули во дворах многоэтажек. Наибольший вызов - последствия недавнего российского обстрела Киева и Киевской области.
Экстренные службы системы МВД без остановки помогают в восстановлении поврежденных объектов и поддерживают людей, страдающих из-за российских ударов
Также специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям установили в Киеве генераторы для аварийного питания жилых домов, где восстановление еще продолжается.
Дополнительные генераторы перебросили из других регионов – чтобы не ждать, а сразу реагировать на потребности. Для этого в ГСЧС создали отдельный Энергетический отряд
Глава МИД отметил: впереди еще как минимум неделя сильных морозов.
Наша работа сейчас сосредоточена на главном: чтобы люди прошли этот период в безопасности и с поддержкой
Напомним
В понедельник, 12 января, Киев перешел на экстренные отключения света, поскольку инфраструктура не выдерживает нагрузки.