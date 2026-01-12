Спасатели ГСЧС совершили более 6000 выездов и спасли 173 человека на прошлой неделе - Клименко

Спасатели ГСЧС на прошлой неделе совершили более 6000 выездов для ликвидации чрезвычайных ситуаций - было спасено 173 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

В наиболее пострадавших районах дополнительно были развернуты пневмокаркасные модули во дворах многоэтажек. Наибольший вызов - последствия недавнего российского обстрела Киева и Киевской области.

Экстренные службы системы МВД без остановки помогают в восстановлении поврежденных объектов и поддерживают людей, страдающих из-за российских ударов

Также специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям установили в Киеве генераторы для аварийного питания жилых домов, где восстановление еще продолжается.

Дополнительные генераторы перебросили из других регионов – чтобы не ждать, а сразу реагировать на потребности. Для этого в ГСЧС создали отдельный Энергетический отряд