Рятувальники ДСНС здійснили понад 6000 виїздів та врятували 173 людини минулого тижня - Клименко

11:16 • 5514 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
10:11 • 18589 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
08:44 • 25765 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 22042 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
12 січня, 05:16 • 25142 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 34284 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 40602 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 35554 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 32656 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 66472 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Популярнi новини
Жорстока розправа в Еквадорі: на пляжі виявили п'ять людських голів12 січня, 04:28 • 14309 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму12 січня, 05:52 • 18156 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 22157 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 15533 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 10009 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 10:30 • 10114 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування10:11 • 18589 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 09:47 • 15627 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 22255 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 66472 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Еспен Барт Ейде
Юлія Свириденко
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Київська область
Китай
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 26053 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 22498 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 29087 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 31514 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 87569 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
The Guardian

Рятувальники ДСНС здійснили понад 6000 виїздів та врятували 173 людини минулого тижня - Клименко

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У Києві та Київській області розгорнуто пневмокаркасні модулі та встановлено генератори для аварійного живлення.

Рятувальники ДСНС здійснили понад 6000 виїздів та врятували 173 людини минулого тижня - Клименко
Фото: t.me/Klymenko_MV

Рятувальники ДСНС минулого тижня здійснили понад 6000 виїздів для ліквідації надзвичайних ситуацій - було врятовано 173 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Деталі

У найбільш постраждалих районах додатково було розгорнуто пневмокаркасні модулі в дворах багатоповерхівок. Найбільш виклик - наслідки нещодавнього російського обстрілу Києва та Київщини.

Екстрені служби системи МВС без зупинки допомагають у відновленні пошкоджених об’єктів та підтримують людей, які страждають через російські удари

 - заявив Клименко.

Також фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій встановили в Києві генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває.

Додаткові генератори перекинули з інших регіонів – щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для цього в ДСНС створили окремий Енергетичний загін

 - йдеться в дописі.

Голова МЗС зазначив: попереду ще щонайменше тиждень сильних морозів.

Наша робота зараз зосереджена на головному: щоб люди пройшли цей період у безпеці та з підтримкою

- наголосив Клименко.

Нагадаємо

У понеділок, 12 січня, Київ перейшов на екстрені відключення світла, оскільки інфраструктура не витримує навантаження.

Євген Устименко

Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство внутрішніх справ України
Ігор Клименко
Київ