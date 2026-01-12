Рятувальники ДСНС здійснили понад 6000 виїздів та врятували 173 людини минулого тижня - Клименко

Рятувальники ДСНС минулого тижня здійснили понад 6000 виїздів для ліквідації надзвичайних ситуацій - було врятовано 173 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

У найбільш постраждалих районах додатково було розгорнуто пневмокаркасні модулі в дворах багатоповерхівок. Найбільш виклик - наслідки нещодавнього російського обстрілу Києва та Київщини.

Екстрені служби системи МВС без зупинки допомагають у відновленні пошкоджених об’єктів та підтримують людей, які страждають через російські удари

Також фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій встановили в Києві генератори для аварійного живлення житлових будинків, де відновлення ще триває.

Додаткові генератори перекинули з інших регіонів – щоб не чекати, а відразу реагувати на потреби. Для цього в ДСНС створили окремий Енергетичний загін

Голова МЗС зазначив: попереду ще щонайменше тиждень сильних морозів.

Наша робота зараз зосереджена на головному: щоб люди пройшли цей період у безпеці та з підтримкою