Сотруднику СБУ, разоблаченному на взятке за отсрочку, сообщили о подозрении
Киев • УНН
Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в получении $68 тыс. за снятие с розыска и оформление отсрочки от мобилизации. Он планировал использовать ложные документы о троих детях для отсрочки.
Должностному лицу Службы безопасности Украины, которого разоблачили в Киеве в получении неправомерной выгоды за содействие в снятии с розыска и оформлении отсрочки от мобилизации, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на САП.
24 февраля 2026 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении сотруднику одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области
Должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Добавим
В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемый получил 68 тысяч долларов США за решение вопроса о снятии двух граждан с розыска в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки с последующим оформлением им отсрочки от мобилизации.
По версии следствия, отсрочку планировали оформить путем предоставления заведомо ложных документов о якобы наличии у граждан троих детей. Фиктивные свидетельства о рождении якобы должны были быть выданы за границей. Также должностное лицо, по данным правоохранителей, совершало действия с использованием служебного положения для сокрытия противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним
23 февраля правоохранители разоблачили сотрудника одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на получении неправомерной выгоды.