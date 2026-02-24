Сотруднику СБУ, разоблаченному на взятке за отсрочку, сообщили о подозрении

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
12:55 • 1786 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 4022 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТЗ подразделения "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с использованием ATACMS
Эксклюзив
09:05 • 19922 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
08:57 • 17589 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
08:32 • 16991 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения РФ - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
07:45 • 17121 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
24 февраля, 06:54 • 16139 просмотра
Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения из бункера на Банковой, где работал в начале войныVideo
23 февраля, 17:51 • 22481 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
23 февраля, 17:38 • 40658 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
23 февраля, 17:34 • 30956 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
77%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу24 февраля, 04:30 • 6932 просмотра
СНБО: Россия совершила сознательную диверсию против Венгрии и Словакии, ударив по нефтепроводу "Дружба"24 февраля, 05:31 • 4852 просмотра
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 20430 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo09:17 • 9038 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений09:44 • 13687 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 1790 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
09:05 • 19925 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 42642 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 62352 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 65602 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Крым
Франция
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 3114 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 23302 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 21106 просмотра
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицоVideo23 февраля, 16:51 • 21842 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 73957 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Социальная сеть
Financial Times
9К720 Искандер

Сотруднику СБУ, разоблаченному на взятке за отсрочку, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Сотруднику СБУ сообщили о подозрении в получении $68 тыс. за снятие с розыска и оформление отсрочки от мобилизации. Он планировал использовать ложные документы о троих детях для отсрочки.

Сотруднику СБУ, разоблаченному на взятке за отсрочку, сообщили о подозрении

Должностному лицу Службы безопасности Украины, которого разоблачили в Киеве в получении неправомерной выгоды за содействие в снятии с розыска и оформлении отсрочки от мобилизации, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на САП.

24 февраля 2026 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении сотруднику одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области 

- говорится в сообщении.

Должностному лицу инкриминируют получение неправомерной выгоды по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Добавим

В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемый получил 68 тысяч долларов США за решение вопроса о снятии двух граждан с розыска в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки с последующим оформлением им отсрочки от мобилизации.

По версии следствия, отсрочку планировали оформить путем предоставления заведомо ложных документов о якобы наличии у граждан троих детей. Фиктивные свидетельства о рождении якобы должны были быть выданы за границей. Также должностное лицо, по данным правоохранителей, совершало действия с использованием служебного положения для сокрытия противоправной деятельности.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним

23 февраля правоохранители разоблачили сотрудника одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области на получении неправомерной выгоды.

Андрей Тимощенков

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Киевская область
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Служба безопасности Украины
Украина
Киев