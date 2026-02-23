$43.270.01
Працівника СБУ викрили на хабарі в 68 тис. доларів за зняття з розшуку та відстрочку від мобілізації

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Працівник СБУ отримав 68 тис. доларів за зняття двох громадян з розшуку в ТЦК та оформлення відстрочки. Відстрочка мала бути оформлена за фіктивними документами про трьох дітей.

Працівника СБУ викрили на хабарі в 68 тис. доларів за зняття з розшуку та відстрочку від мобілізації

Працівника одного з міжрайонних відділів Служби безпеки України викрили на хабарництві. Як повідомили у НАБУ і САП, посадовець одержав 68 тис. доларів за вирішення питання про зняття з розшуку в ТЦК та СП двох громадян з подальшим оформленням їм відстрочки, передає УНН.

Деталі

23 лютого детективи НАБУ викрили працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області на одержанні неправомірної вигоди.

З’ясувалося, що посадовець одержав 68 000 доларів США за вирішення питання про зняття з розшуку в ТЦК та СП двох громадян з подальшим оформленням їм відстрочки, а також за вчинення дій з використанням службового становища, спрямованих на приховування зазначеної протиправної діяльності 

- йдеться у повідомленні САП.

На Чернігівщині викрили посадовця ТЦК, який за хабарі впливав на рішення ВЛК - ДБР28.01.26, 15:26 • 3821 перегляд

За вказаних обставин відстрочка мала бути оформлена шляхом надання завідомо неправдивих документів про наявність трьох дітей, фіктивні свідоцтва про народження яких начебто повинні були видаватись за кордоном.

Попередня правова кваліфікація – ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення особі про підозру та застосування запобіжного заходу.

У Запоріжжі адвокат продавав "імунітет" від мобілізації та попався на хабарі14.02.26, 16:07 • 5035 переглядiв

Антоніна Туманова

