15:53
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
15:29
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
14:58
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
23 февраля, 10:23
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
23 февраля, 10:16
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
Сотрудника СБУ разоблачили на взятке в 68 тыс. долларов за снятие с розыска и отсрочку от мобилизации

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Сотрудник СБУ получил 68 тыс. долларов за снятие двух граждан с розыска в ТЦК и оформление отсрочки. Отсрочка должна была быть оформлена по фиктивным документам о трех детях.

Сотрудника СБУ разоблачили на взятке в 68 тыс. долларов за снятие с розыска и отсрочку от мобилизации

Сотрудник одного из межрайонных отделов Службы безопасности Украины был разоблачен во взяточничестве. Как сообщили в НАБУ и САП, должностное лицо получило 68 тыс. долларов за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, передает УНН.

Детали

23 февраля детективы НАБУ разоблачили сотрудника одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области в получении неправомерной выгоды.

Выяснилось, что должностное лицо получило 68 000 долларов США за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности

- говорится в сообщении САП.

В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР28.01.26, 15:26 • 3823 просмотра

При указанных обстоятельствах отсрочка должна была быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии троих детей, фиктивные свидетельства о рождении которых якобы должны были выдаваться за границей.

Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и применении меры пресечения.

В Запорожье адвокат продавал "иммунитет" от мобилизации и попался на взятке14.02.26, 16:07 • 5041 просмотр

Антонина Туманова

