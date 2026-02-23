Сотрудника СБУ разоблачили на взятке в 68 тыс. долларов за снятие с розыска и отсрочку от мобилизации
Киев • УНН
Сотрудник СБУ получил 68 тыс. долларов за снятие двух граждан с розыска в ТЦК и оформление отсрочки. Отсрочка должна была быть оформлена по фиктивным документам о трех детях.
Сотрудник одного из межрайонных отделов Службы безопасности Украины был разоблачен во взяточничестве. Как сообщили в НАБУ и САП, должностное лицо получило 68 тыс. долларов за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, передает УНН.
Детали
23 февраля детективы НАБУ разоблачили сотрудника одного из межрайонных отделов Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области в получении неправомерной выгоды.
Выяснилось, что должностное лицо получило 68 000 долларов США за решение вопроса о снятии с розыска в ТЦК и СП двух граждан с последующим оформлением им отсрочки, а также за совершение действий с использованием служебного положения, направленных на сокрытие указанной противоправной деятельности
При указанных обстоятельствах отсрочка должна была быть оформлена путем предоставления заведомо ложных документов о наличии троих детей, фиктивные свидетельства о рождении которых якобы должны были выдаваться за границей.
Предварительная правовая квалификация – ч. 4 ст. 368 УК Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и применении меры пресечения.
