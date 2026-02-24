Працівнику СБУ, якого викрили на хабарі за відстрочку, повідомили про підозру

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 1588 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
12:04 • 3862 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 19815 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 17517 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 16935 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 17078 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
24 лютого, 06:54 • 16110 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22455 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40633 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30936 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1м/с
77%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу24 лютого, 04:30 • 6820 перегляди
РНБО: росія здійснила свідому диверсію проти Угорщини та Словаччини, вдаривши по нафтопроводу "Дружба"24 лютого, 05:31 • 4738 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto24 лютого, 07:05 • 20360 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 8910 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 13627 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
12:55 • 1588 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 19815 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 42577 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 62301 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 65552 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кір Стармер
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Крим
Франція
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 3082 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 23275 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 21077 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 21815 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 39952 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Працівнику СБУ, якого викрили на хабарі за відстрочку, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Працівнику СБУ повідомили про підозру за отримання $68 тис. за зняття з розшуку та оформлення відстрочки від мобілізації. Він планував використати неправдиві документи про трьох дітей для відстрочки.

Працівнику СБУ, якого викрили на хабарі за відстрочку, повідомили про підозру

Посадовцю Служби безпеки України, якого викрили у Києві отриманні неправомірної вигоди за сприяння у знятті з розшуку та оформленні відстрочки від мобілізації, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на САП.

24 лютого 2026 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру працівнику одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області 

- йдеться у повідомленні.

Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Додамо

У межах досудового розслідування встановлено, що підозрюваний отримав 68 тисяч доларів США за вирішення питання щодо зняття двох громадян з розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки з подальшим оформленням їм відстрочки від мобілізації.

За версією слідства, відстрочку планували оформити шляхом надання завідомо неправдивих документів про нібито наявність у громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження начебто мали бути видані за кордоном. Також посадовець, за даними правоохоронців, вчиняв дії з використанням службового становища для приховування протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо

23 лютого правоохоронці викрили працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області на одержанні неправомірної вигоди.

Андрій Тимощенков

Кримінал
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Київська область
Національне антикорупційне бюро України
Служба безпеки України
Україна
Київ