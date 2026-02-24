Працівнику СБУ, якого викрили на хабарі за відстрочку, повідомили про підозру
Київ • УНН
Працівнику СБУ повідомили про підозру за отримання $68 тис. за зняття з розшуку та оформлення відстрочки від мобілізації. Він планував використати неправдиві документи про трьох дітей для відстрочки.
Посадовцю Служби безпеки України, якого викрили у Києві отриманні неправомірної вигоди за сприяння у знятті з розшуку та оформленні відстрочки від мобілізації, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на САП.
24 лютого 2026 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру працівнику одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області
Посадовцю інкримінують одержання неправомірної вигоди за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Додамо
У межах досудового розслідування встановлено, що підозрюваний отримав 68 тисяч доларів США за вирішення питання щодо зняття двох громадян з розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки з подальшим оформленням їм відстрочки від мобілізації.
За версією слідства, відстрочку планували оформити шляхом надання завідомо неправдивих документів про нібито наявність у громадян трьох дітей. Фіктивні свідоцтва про народження начебто мали бути видані за кордоном. Також посадовець, за даними правоохоронців, вчиняв дії з використанням службового становища для приховування протиправної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо
23 лютого правоохоронці викрили працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області на одержанні неправомірної вигоди.