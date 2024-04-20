19 апреля во время телемарафона состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники" режиссера Стаса Капралова о действиях россиян в отношении животных во время полномасштабного вторжения. Впоследствии лента будет доступна в YouTube только на территории Украины. Об этом сообщили в Миндовкилле, передает УНН.

Детали

Ника - собака Стаса. В начале вторжения, во время эвакуации из Ирпеня, она испугалась взрывов и сбежала. В поисках ее, режиссер начал снимать действительность. И, увидев, сколько преступлений в отношении животных совершила российская армия на Киевщине, взялся документировать их по всей стране, чтобы через историю невинных животных показать бесчеловечность россиян.

В ноябре фильм дебютировал в Нью-Йорке на фестивале DOC NYC, а в марте был представлен в программе швейцарского фестиваля FIFDH Geneva.

Этим летом фильм покажут на большом азиатском съезде Green Asia Network в Южной Корее, где соберутся ведущие зоо- и экозащитники мира. Права на показ уже приобрели Латвия, Южная Корея, Япония, Швейцария, Финляндия, Испания, Норвегия, Австрия, Франция, Бельгия, страны Среднего Востока (Al Jazeera). Продолжается финальной этап переговоров с одной из крупнейших стриминговых платформ.

Мир должен видеть эти преступления, потому что они очень хорошо демонстрируют: жизни - ни людей, ни животных - для россиян ничего не значат. Им не нужна причина, чтобы убивать. Достаточно того, что это животные, которые жили на украинской земле. говорится в сообщении

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