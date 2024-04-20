Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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  •  100161 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  206073 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236482 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232736 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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16 апреля 2024, 09:20  •  346272 просмотра

Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

Премьера документального фильма "В поисках Ники" о преступлениях России против животных во время вторжения в Украину состоялась 19 апреля и будет доступна на YouTube в Украине.

Общество •   •  3234 просмотра
Состоялась Всеукраинская премьера документального фильма о животных "В поисках Ники"

Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Украинки Ксения Байло и София Лыскун завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Чемпионате мира по прыжкам в воду в Сиане, Китай.

спорт •   •  4097 просмотра
Украинки завоевали бронзу на Кубке мира по прыжкам в воду в Китае

Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы

Регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы началась 19 апреля и продлится до 30 апреля, что позволит абитуриентам с дипломами младших специалистов добровольно сдать экзамен, чтобы улучшить свой конкурсный балл.

Общество •   •  5858 просмотра
Стартовала регистрация на Единый профессиональный вступительный экзамен на бакалаврские программы

Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья

Российские войска нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Запорожья во время ночного ракетного обстрела, повредив один из объектов инфраструктуры, но обошлось без жертв.

Война •   •  13019 просмотра
Россияне атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья

На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 102 боевых столкновения, во время которых противник нанес 29 ракетных ударов, 67 авиационных ударов и 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  12464 просмотра
На фронте произошло 102 боевых столкновения - Генштаб

Еще плюс 750 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 458 580 человек личного состава и 7213 танков.

Война •   •  13240 просмотра
Еще плюс 750 оккупантов и 8 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 7 ударов по врагу, целями которых стали 6 районов сосредоточения личного состава и 1 пункт управления.

Война •   •  14488 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по врагу - Генштаб

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе произошел взрыв без предупреждения о воздушной тревоге, за которым последовал запуск ракеты, о котором сообщили Военно-воздушные силы в регионе.

Война •   •  16177 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации

Россия продолжает распространять дезинформацию о мирных переговорах с Украиной, чтобы дискредитировать любые мирные инициативы и выиграть время для сбора сил для дальнейшей агрессии.

Война •   •  19645 просмотра
Что означают заявления Лаврова относительно Украинской формулы мира в Швейцарии - разъяснение Центра дезинформации

Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике

Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за энергетического кризиса, вызванного засухой, которая повлияла на производство гидроэлектроэнергии, что привело к нормированию электроэнергии и ее импорта из Колумбии.

Экономика •   •  17875 просмотра
Эквадор объявил чрезвычайное положение из-за кризиса в энергетике