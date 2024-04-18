Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

В Европарламенте показали украинскую ленту "20 дней в Мариуполе".

Об этом сообщает UNITED24, передает УНН.

Детали

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, который одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар", показали в Европарламенте.

Важно показывать правду о российском терроризме.

Еще важнее наконец-то положить ему конец - UNITED24.

Напомним

"20 дней в Мариуполе" - первый документальный фильм, награжденный "Оскаром", снятый непосредственно на передовой. Лента рассказывает о 20 днях, проведенных в Мариуполе в осаде после вторжения рф в марте 2022 года, и составлен из кадров, собранных украинским журналистом Мстиславом Черновым вместе с американской телепрограммой Frontline и Associated Press (AP).

На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix