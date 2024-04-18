Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
united24Юнайтед24
mariupolМариуполь
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  114762 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  154170 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  154506 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  143668 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113742 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126268 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137955 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137401 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123962 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103525 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Новости по теме
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

  •  3018 просмотра
Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

  •  3526 просмотра
Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

  •  4033 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы

  •  5268 просмотра
Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

  •  5302 просмотра
Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

  •  5318 просмотра
Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

  •  7163 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины

  •  6814 просмотра
рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

  •  7001 просмотра
The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

  •  7032 просмотра

Популярные

В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

В США опубликовали текст законопроекта о помощи Украине: предусматривает передачу ракет ATACMS и не только

  •  51381 просмотра
Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

Французские власти арестовали виллу россиянина на побережье Атлантического океана, которая связанна с экс-супругой путина

  •  39262 просмотра
На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

На Херсонщине постановлением суда прекращено нецелевое использование более 190 га земли учебных заведений

  •  43912 просмотра
ПАСЕ признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды - нардеп

ПАСЕ признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды - нардеп

  •  44050 просмотра
Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

  •  41197 просмотра

Публикации

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  208369 просмотра
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны

16 апреля 2024, 06:10  •  220902 просмотра
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  430464 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  464911 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  477677 просмотра

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

Украинская документальная лента "20 дней в Мариуполе", рассказывающая о российской осаде Мариуполя, была показана в Европейском парламенте.

Война •   •  3018 просмотра
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" показали в Европарламенте

Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

Нидерланды предложили закупить системы противовоздушной обороны Patriot у стран с большими запасами и передать их Украине для помощи в войне с рф.

Война •   •  3526 просмотра
Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

Военно-воздушные Силы Украины информируют об обнаружении беспилотника, запущенного из Крыма в направлении южной части Одесской области.

Война •   •  4033 просмотра
Обнаружен иранский беспилотник, который направляется на юг в Одесскую область

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.

Война •   •  5268 просмотра
В Хмельницкой области прогремели взрывы

Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Врача и его сообщника обвинили в организации незаконного пересечения границы и выдаче фальшивых медицинских справок за $3 000, чтобы помочь людям уклониться от военной мобилизации в Сумской области.

Война •   •  5302 просмотра
Сумы: врача и его сообщника обвиняют в выдаче фальшивых справок за $3 000 для незаконного пересечения границы

Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об обнаружении групп беспилотников Shahed иранского производства в южной части Украины.

Война •   •  5318 просмотра
Враг атакует: Зафиксированы группы беспилотников на юге Украины

Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, вошел в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time в категории "Лидеры".

Война •   •  7163 просмотра
Ермак вошел в список "100 самых влиятельных людей" по версии Time

Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе на востоке страны.

Война •   •  6814 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о ракетной угрозе на востоке Украины

рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

российские войска продвинулись вперед вблизи Новокалиново и Ивановки, но бои продолжаются в Очеретино, Бердичах и Красногоровке.

Война •   •  7001 просмотра
рф продвинулась возле Новокалиново и Ивановки - DeepState

The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США

рф стремится использовать войну в Украине для формирования мирового порядка, свободного от американского влияния, путем ослабления западных стран, особенно США, через пропагандистские кампании и поддержку изоляционистской политики, одновременно сближаясь с авторитарными режимами, такими как Китай, Иран и Северная Корея.

Новости Мира •   •  7032 просмотра
The Washington Post: План рф использовать войну в Украине для установления мирового порядка без влияния США