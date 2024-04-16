На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix

На этой неделе на стриминговой платформе Netflix выйдет документальная лента "20 дней в Мариуполе", которая получила "Оскар" в 2024 году в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Об этом пишет УНН со ссылкой на Netflix.

Детали

Дни, которые бы предпочли не переживать. "20 Дней в Мариуполе" - 21 апреля на Netflix - говорится в заметке Netflix на Facebook.

Также на сайте Netflix уже появилась страница с украинским фильмом.

Группа украинских журналистов документирует ужасные реалии войны, оказавшись в прибрежном городе Мариуполь после вторжения российских войск в начале 2022 года - говорится в описании ленты на сайте.

Напомним

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

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