Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

Мир увидит военные преступления россии в Украине, - фильм о жестоком вторжении рф в Украину, который получил премию "Оскар", как лучший полнометражный документальный фильм, посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует обязательно посмотреть.

Об этом передает УНН, со ссылкой на страницу в сети X посла США в Украине Бриджит Бринк.

Детали

Американский дипломат, посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила на платформе Х, что впечатляющий фильм режиссера Мстислава Чернова о жестоком вторжении России в Украину получил вчера вечером "Оскар" за лучший документальный фильм.

"20 дней в Мариуполе" - обязателен к просмотру. - подчеркнула Бринк.

Поздравляем @mstyslavchernov и всех, кто снял этот фильм, чтобы мир увидел военные преступления России в Украине - добавила дипломат.

Напомним,

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".