Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра
Киев • УНН
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о вторжении россии в Украину и военных преступлениях российских оккупантов получил "Оскар" за лучший документальный фильм, а посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует фильм Мстислава Чернова, как обязательный для просмотра.
Мир увидит военные преступления россии в Украине, - фильм о жестоком вторжении рф в Украину, который получил премию "Оскар", как лучший полнометражный документальный фильм, посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует обязательно посмотреть.
Об этом передает УНН, со ссылкой на страницу в сети X посла США в Украине Бриджит Бринк.
Детали
Американский дипломат, посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила на платформе Х, что впечатляющий фильм режиссера Мстислава Чернова о жестоком вторжении России в Украину получил вчера вечером "Оскар" за лучший документальный фильм.
"20 дней в Мариуполе" - обязателен к просмотру.
Поздравляем @mstyslavchernov и всех, кто снял этот фильм, чтобы мир увидел военные преступления России в Украине
Напомним,
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".
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Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра
Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о вторжении россии в Украину и военных преступлениях российских оккупантов получил "Оскар" за лучший документальный фильм, а посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует фильм Мстислава Чернова, как обязательный для просмотра.
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