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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 09:24  •  13004 просмотра

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Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о вторжении россии в Украину и военных преступлениях российских оккупантов получил "Оскар" за лучший документальный фильм, а посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует фильм Мстислава Чернова, как обязательный для просмотра.

Мир увидит военные преступления россии в Украине, - фильм о жестоком вторжении рф в Украину, который получил премию "Оскар", как лучший полнометражный документальный фильм, посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует обязательно посмотреть.

 Об этом передает УНН, со ссылкой на страницу в сети X посла США в Украине Бриджит Бринк.

Детали

Американский дипломат, посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк отметила на платформе Х, что впечатляющий фильм режиссера Мстислава Чернова о жестоком вторжении России в Украину получил вчера вечером "Оскар" за лучший документальный фильм.

"20 дней в Мариуполе" - обязателен к просмотру.  

  - подчеркнула Бринк.

Поздравляем @mstyslavchernov и всех, кто снял этот фильм, чтобы мир увидел военные преступления России в Украине

- добавила дипломат.
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Напомним,

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" на премию "Оскар".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаполитикаКультура
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
mariupolМариуполь
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