"Слуги" на заседании фракции обсудили с министрами законопроекты для выполнения обязательств Украины перед донорами

К заседанию фракции "Слуга народа" присоединились члены правительства, обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами. Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, "состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь", передает УНН.

По словам Арахамии, заседание фракции провели совместно с Председателем парламента Русланом Стефанчуком и Первым вице-спикером Александром Корниенко, обсудили законопроекты, направленные на выполнение обязательств Украины перед донорами.

Он поблагодарил за участие Премьер-министра Украины Юлию Свириденко, Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку, Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева, Министра финансов Сергея Марченко.

Состоялась открытая дискуссия по вопросам, которые беспокоят общество и от которых зависит финансовая помощь. Благодарю народных депутатов за активную работу и донесение важных позиций. Такие форматы помогают двигаться вперед

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что "совместно нужно сделать решительные шаги для того, чтобы получить необходимое финансирование из-за задержки кредита ЕС на 90 миллиардов евро".

Наша фракция настроена конструктивно, рассчитываем, что коллеги из других фракций так же настроены на работу в интересах государства