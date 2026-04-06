"Слуги" на засіданні фракції обговорили з міністрами законопроєкти для виконання зобов’язань України перед донорами

18:21 • 4034 перегляди
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
Ексклюзив
16:58 • 11427 перегляди
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
15:34 • 14656 перегляди
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
Ексклюзив
14:11 • 16944 перегляди
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
13:34 • 18169 перегляди
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42 • 17212 перегляди
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58 • 19969 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23 • 26391 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00 • 28713 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 31848 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
У Німеччині під час пошуку великодніх яєць знайшли флакон з написом "Полоній-210"Photo6 квітня, 09:47 • 14027 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 33270 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 18559 перегляди
Кейт Міддлтон з’явилася на публічному святкуванні Великодня після важкого діагнозу6 квітня, 11:25 • 13588 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 23129 перегляди
Публікації
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto16:13 • 10344 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 23150 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 33297 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 123284 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 122990 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 17:48 • 3252 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 18581 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 34818 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 47696 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 48550 перегляди
"Слуги" на засіданні фракції обговорили з міністрами законопроєкти для виконання зобов’язань України перед донорами

Київ • УНН

 • 1138 перегляди

Фракція та міністри обговорили законопроєкти для виконання зобов’язань перед донорами. Як повідомив Арахамія, відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога.

"Слуги" на засіданні фракції обговорили з міністрами законопроєкти для виконання зобов'язань України перед донорами

До засідання фракції "Слуга народу" долучились урядовці, обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами. Як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, "відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога", передає УНН.

Деталі

За словами Арахамії, засідання фракції провели спільно з Головою парламенту Русланом Стефанчуком та Першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами. 

Він подякував за участь Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, Віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, Міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву, Міністру фінансів Сергію Марченку. 

Відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога. Дякую народним депутатам за активну роботу і донесення важливих позицій. Такі формати допомагають рухатися вперед 

- повідомив Арахамія.

Голова фракції "Слуга народу" додав, що "спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро".

Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави 

- резюмував Арахамія.

Додамо

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що сьогодні під час Погоджувальної ради "всі посварились і розійшлись".

Железняк також оприлюднив порядок денний ВР на 7 квітня, який назвав амбітним. Зазначимо, що нардепи мають розглянути законопроєкти, важливі для співпраці України з ЄС та МВФ.

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
Сергій Марченко
Давид Арахамія
Юлія Свириденко
Слуга народу
Європейський Союз
Руслан Стефанчук
Ярослав Железняк
Україна