"Слуги" на засіданні фракції обговорили з міністрами законопроєкти для виконання зобов’язань України перед донорами

До засідання фракції "Слуга народу" долучились урядовці, обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами. Як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, "відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога", передає УНН.

За словами Арахамії, засідання фракції провели спільно з Головою парламенту Русланом Стефанчуком та Першим віцеспікером Олександром Корнієнком обговорили законопроєкти, направлені на виконання зобов’язань України перед донорами.

Він подякував за участь Прем’єр-міністру України Юлії Свириденко, Віцепрем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасу Качці, Міністру економіки, довкілля та сільського господарства Олексію Соболєву, Міністру фінансів Сергію Марченку.

Відбулася відкрита дискусія щодо питань, які турбують суспільство і від яких залежить фінансова допомога. Дякую народним депутатам за активну роботу і донесення важливих позицій. Такі формати допомагають рухатися вперед

Голова фракції "Слуга народу" додав, що "спільно потрібно зробити рішучі кроки для того, щоб отримати необхідне фінансування через затримку кредиту ЄС на 90 мільярдів євро".

Наша фракція налаштована конструктивно, розраховуємо, що колеги з інших фракцій так само налаштовані на роботу в інтересах держави