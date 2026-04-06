Сьогодні на засідання фракції "Слуга народу" прийдуть урядовці

Сьогодні відбудеться засідання фракції "Слуга народу" за участі урядовців, де будуть обговорювати важливі законопроєкти. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

За його словами, завтра зранку вже запланована ще одна Погоджувальна рада, "де той самий трюк будуть вже проводити для всіх інших фракцій".

Раніше нардеп повідомив, що сьогодні під час Погоджувальної ради "всі посварились і розійшлись".

Железняк також оприлюднив порядок денний ВР на 7 квітня, який назвав амбітним. Зазначимо, що нардепи мають розглянути законопроєкти, важливі для співпраці України з ЄС та МВФ.