Сегодня на заседание фракции "Слуга народа" придут чиновники

Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа" с участием чиновников, где будут обсуждаться важные законопроекты. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

По его словам, завтра утром уже запланирован еще один Согласительный совет, "где тот же трюк будут уже проводить для всех остальных фракций".

Ранее нардеп сообщил, что сегодня во время Согласительного совета "все поссорились и разошлись".

Железняк также обнародовал повестку дня ВР на 7 апреля, которую назвал амбициозной. Отметим, что нардепы должны рассмотреть законопроекты, важные для сотрудничества Украины с ЕС и МВФ.