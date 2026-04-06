Сегодня на заседание фракции "Слуга народа" придут чиновники
Киев • УНН
На заседании фракции рассмотрят важные законопроекты с участием чиновников. Повестка дня на 7 апреля включает вопросы сотрудничества с МВФ и Евросоюзом.
Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа" с участием чиновников, где будут обсуждаться важные законопроекты. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Через 20 минут должна начаться фракция Слуги Народа, где придут чиновники рассказывать о важных законопроектах
По его словам, завтра утром уже запланирован еще один Согласительный совет, "где тот же трюк будут уже проводить для всех остальных фракций".
Ранее нардеп сообщил, что сегодня во время Согласительного совета "все поссорились и разошлись".
Железняк также обнародовал повестку дня ВР на 7 апреля, которую назвал амбициозной. Отметим, что нардепы должны рассмотреть законопроекты, важные для сотрудничества Украины с ЕС и МВФ.