Сильные снежные штормы обрушились на США и Европу: есть жертвы и тысячи задержанных рейсов
28 декабря, 11:58 • 19040 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 31957 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 26387 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 34959 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 41619 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 50093 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 47408 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 33263 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 28519 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
Сильные снежные штормы обрушились на США и Европу: есть жертвы и тысячи задержанных рейсов

Киев • УНН

 • 336 просмотра

27 и 28 декабря США и ряд стран Европы охватили сильные снежные штормы, что привело к гибели людей в Швеции и задержке тысяч авиарейсов в Соединенных Штатах. Шторм «Йоханнес» оставил без света сотни тысяч людей в Скандинавии, а в Нью-Йорке выпало 11 сантиметров снега.

Сильные снежные штормы обрушились на США и Европу: есть жертвы и тысячи задержанных рейсов
Фото: x.com/Def_Century

В субботу, 27 и воскресенье, 28 декабря, США и ряд стран Европы накрыли сильные снежные штормы. Как следствие - в Швеции есть погибшие, а в Соединенных Штатах были задержаны тысячи рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News, Reuters и Associated Press.

Детали

В субботу, 27 декабря, шторм "Йоханнес" накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию. В результате непогоды погибли, по меньшей мере, два человека в Швеции из-за падения дерева.

Также в результате шторма без света остались, по меньшей мере, сотни тысяч человек. Еще более 120 000 домов в Финляндии были обесточены. В аэропорту Киттиля на севере страны временно остановили движение - сильный ветер снес сразу два самолета.

В Нью-Йорке зафиксировали 11 сантиметров осадков, чего не было с января 2022 года. Также 27 декабря было отменено более 900 рейсов - всего по США было задержано более 9 000 авиарейсов.

Напомним

В понедельник, 29 декабря, в Украине ожидается облачная погода, с гололедицей и метелью.

Евгений Устименко

