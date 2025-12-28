Сильные снежные штормы обрушились на США и Европу: есть жертвы и тысячи задержанных рейсов
Киев • УНН
27 и 28 декабря США и ряд стран Европы охватили сильные снежные штормы, что привело к гибели людей в Швеции и задержке тысяч авиарейсов в Соединенных Штатах. Шторм «Йоханнес» оставил без света сотни тысяч людей в Скандинавии, а в Нью-Йорке выпало 11 сантиметров снега.
В субботу, 27 и воскресенье, 28 декабря, США и ряд стран Европы накрыли сильные снежные штормы. Как следствие - в Швеции есть погибшие, а в Соединенных Штатах были задержаны тысячи рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News, Reuters и Associated Press.
Детали
В субботу, 27 декабря, шторм "Йоханнес" накрыл Норвегию, Швецию и Финляндию. В результате непогоды погибли, по меньшей мере, два человека в Швеции из-за падения дерева.
Также в результате шторма без света остались, по меньшей мере, сотни тысяч человек. Еще более 120 000 домов в Финляндии были обесточены. В аэропорту Киттиля на севере страны временно остановили движение - сильный ветер снес сразу два самолета.
В Нью-Йорке зафиксировали 11 сантиметров осадков, чего не было с января 2022 года. Также 27 декабря было отменено более 900 рейсов - всего по США было задержано более 9 000 авиарейсов.
Напомним
В понедельник, 29 декабря, в Украине ожидается облачная погода, с гололедицей и метелью.