15:53 • 3664 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
15:25 • 6514 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 8624 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 12766 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 14431 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 18873 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 35534 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54793 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 59163 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51896 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
Сильні снігові шторми накрили США та Європу: є жертви та тисячі затриманих рейсів

Київ • УНН

 • 3822 перегляди

27 та 28 грудня США та низку країн Європи охопили сильні снігові шторми, що призвело до загибелі людей у Швеції та затримки тисяч авіарейсів у Сполучених Штатах. Шторм «Йоганнес» залишив без світла сотні тисяч людей у Скандинавії, а в Нью-Йорку випало 11 сантиметрів снігу.

Сильні снігові шторми накрили США та Європу: є жертви та тисячі затриманих рейсів
Фото: x.com/Def_Century

У суботу, 27 і неділю, 28 грудня, США і низку країн Європи накрили сильні снігові шторми. Як наслідок - у Швеції є загиблі, а в Сполучених Штатах було затримано тисячі рейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News, Reuters і Associated Press.

Деталі

У суботу, 27 грудня, шторм "Йоганнес" накрив Норвегію, Швецію та Фінляндію. Внаслідок негоди загинуло, щонайменше, дві людини у Швеції через падіння дерева.

Також внаслідок шторму без світла залишились, щонайменше, сотні тисяч людей. Ще понад 120 000 будинків у Фінляндії було знеструмлено. В аеропорту Кітілла на півночі країни тимчасово зупинили рух - сильний вітер зніс одразу два літаки.

У Нью-Йорку зафіксували 11 сантиметрів опадів, чого не було з січня 2022 року. Також 27 грудня було скасовано понад 900 рейсів - загалом по США було затримано більш ніж 9 000 авіарейсів.

Нагадаємо

У понеділок, 29 грудня, в Україні очікується хмарна погода, з ожеледицею і хуртовиною.

Євген Устименко

Новини СвітуПодіїПогода та довкілля
Морози в Україні
Відключення світла
Сніг в Україні
Ассошіейтед Прес
Reuters
Фінляндія
Нью-Йорк
Швеція
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Україна