Сильні снігові шторми накрили США та Європу: є жертви та тисячі затриманих рейсів

Фото: x.com/Def_Century

У суботу, 27 і неділю, 28 грудня, США і низку країн Європи накрили сильні снігові шторми. Як наслідок - у Швеції є загиблі, а в Сполучених Штатах було затримано тисячі рейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News, Reuters і Associated Press.

Деталі

У суботу, 27 грудня, шторм "Йоганнес" накрив Норвегію, Швецію та Фінляндію. Внаслідок негоди загинуло, щонайменше, дві людини у Швеції через падіння дерева.

Також внаслідок шторму без світла залишились, щонайменше, сотні тисяч людей. Ще понад 120 000 будинків у Фінляндії було знеструмлено. В аеропорту Кітілла на півночі країни тимчасово зупинили рух - сильний вітер зніс одразу два літаки.

У Нью-Йорку зафіксували 11 сантиметрів опадів, чого не було з січня 2022 року. Також 27 грудня було скасовано понад 900 рейсів - загалом по США було затримано більш ніж 9 000 авіарейсів.

Нагадаємо

У понеділок, 29 грудня, в Україні очікується хмарна погода, з ожеледицею і хуртовиною.