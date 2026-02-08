Силы обороны Украины поразили склад МТО, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения войск рф
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили склад МТО, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения войск рф в Запорожской, Донецкой и Астраханской областях. Повреждены техническое сооружение и монтажный корпус на полигоне "Капустин Яр".
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам российского агрессора на временно оккупированных территориях и в РФ. Поражения зафиксированы в Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Астраханской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Поражен склад МТО, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА противника. В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ
По информации Сил обороны, в ночь на 8 февраля был поражен склад материально-технического обеспечения подразделения противника в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.
Также сообщается, что накануне, в районе населенного пункта Красногорское на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен район сосредоточения живой силы противника.
Также, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новоэкономическое, поражен пункт управления БпЛА противника. Кроме того, по результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" Астраханской области РФ подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения
В настоящее время потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!", – отмечается в сообщении.
Напомним
За прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения, из которых наиболее активные на Покровском и Лиманском направлениях. Общие потери российских захватчиков составили 1040 человек.