7 февраля, 20:45 • 16078 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
7 февраля, 20:13 • 29324 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 28290 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 33737 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 28253 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 27017 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 37874 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 48897 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 45093 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 33417 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Силы обороны Украины поразили склад МТО, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения войск рф

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Силы обороны Украины поразили склад МТО, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения войск рф в Запорожской, Донецкой и Астраханской областях. Повреждены техническое сооружение и монтажный корпус на полигоне "Капустин Яр".

Силы обороны Украины поразили склад МТО, пункт управления БПЛА и районы сосредоточения войск рф

Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по военным объектам российского агрессора на временно оккупированных территориях и в РФ. Поражения зафиксированы в Запорожской и Донецкой областях, а также на территории Астраханской области России. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Поражен склад МТО, район сосредоточения живой силы и пункт управления БпЛА противника. В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ

- говорится в сообщении.

По информации Сил обороны, в ночь на 8 февраля был поражен склад материально-технического обеспечения подразделения противника в районе временно оккупированной Розовки Запорожской области.

Также сообщается, что накануне, в районе населенного пункта Красногорское на временно оккупированной территории Запорожской области был поражен район сосредоточения живой силы противника.

Также, на ВОТ Донецкой области, в районе н.п. Новоэкономическое, поражен пункт управления БпЛА противника. Кроме того, по результатам предварительных поражений по Государственному центральному межвидовому полигону МО РФ "Капустин Яр" Астраханской области РФ подтверждено повреждение технического сооружения обслуживания баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения

- отмечают в Генштабе.

В настоящее время потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!", – отмечается в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки зафиксировано 294 боевых столкновения, из которых наиболее активные на Покровском и Лиманском направлениях. Общие потери российских захватчиков составили 1040 человек.

Алла Киосак

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Донецкая область
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина