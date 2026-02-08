Сили оборони України уразили склад МТЗ, пункт управління БПЛА та райони зосередження військ рф
Київ • УНН
Сили оборони України уразили склад МТЗ, пункт управління БПЛА та райони зосередження військ рф у Запорізькій, Донецькій та Астраханській областях. Пошкоджено технічну споруду та монтажний корпус на полігоні "Капустин Яр".
Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях та в рф. Ураження зафіксовані в Запорізькій і Донецькій областях, а також на території Астраханської області росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Уражено склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА противника. У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф
За інформацією Сил оборони, у ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.
Також повідомляється, що напередодні, в районі населеного пункту Красногірське на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено район зосередження живої сили противника.
Також, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника. Окрім того, за результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону МО рф "Капустин Яр" Астраханської області рф підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення
Наразі, втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!", – наголошується у дописі.
Нагадаємо
Протягом минулої доби зафіксовано 294 бойові зіткнення, з яких найактивніші на Покровському та Лиманському напрямках. Загальні втрати російських загарбників склали 1040 осіб.