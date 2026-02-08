$43.140.00
7 лютого, 20:45
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сили оборони України уразили склад МТЗ, пункт управління БПЛА та райони зосередження військ рф

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Сили оборони України уразили склад МТЗ, пункт управління БПЛА та райони зосередження військ рф у Запорізькій, Донецькій та Астраханській областях. Пошкоджено технічну споруду та монтажний корпус на полігоні "Капустин Яр".

Сили оборони України уразили склад МТЗ, пункт управління БПЛА та райони зосередження військ рф

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російського агресора на тимчасово окупованих територіях та в рф. Ураження зафіксовані в Запорізькій і Донецькій областях, а також на території Астраханської області росії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Уражено склад МТЗ, район зосередження живої сили та пункт управління БпЛА противника. У межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога на тимчасово окупованих територіях України та на території рф

- йдеться у дописі.

За інформацією Сил оборони, у ніч на 8 лютого було уражено склад матеріально-технічного забезпечення підрозділу противника в районі тимчасово окупованої Розівки Запорізької області.

Також повідомляється, що напередодні, в районі населеного пункту Красногірське на тимчасово окупованій території Запорізької області було уражено район зосередження живої сили противника.

Також, на ТОТ Донецької області, в районі н.п. Новоекономічне, уражено пункт управління БпЛА противника. Окрім того, за результатами попередніх уражень по Державному центральному міжвидовому полігону МО рф "Капустин Яр" Астраханської області рф підтверджено пошкодження технічної споруди обслуговування балістичних ракет середньої дальності, монтажного корпусу та складу матеріально-технічного забезпечення

- наголошують у Генштабі.

Наразі, втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора. Далі буде. Слава Україні!", – наголошується у дописі.

Нагадаємо

Протягом минулої доби зафіксовано 294 бойові зіткнення, з яких найактивніші на Покровському та Лиманському напрямках. Загальні втрати російських загарбників склали 1040 осіб.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Донецька область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Україна