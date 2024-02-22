Шаппс отреагировал на расследование Sky News, которое доказало что британские оборонные компании продают комплектующие для рф в обход санкциям

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отреагировал на расследование Sky News, где было раскрыто, как британские компании экспортируют оборудование и технику, которые почти наверняка попадают в россию, и отметили что это противоречит официальному режиму санкций и добавляет прочности военной машине российского диктатора Путина. Об этом пишет УНН со ссылкой на статью издания Sky News.

Это так. Когда вводятся санкции сначала, они, как правило, срабатывают, но впоследствии они (поставщики - ред.) прирабатывают свои пути и находят другой выход к рынку. - объяснил Шаппс.

Детали

Министр обороны ответил на расследование Sky News, которое выявило, что британские компании экспортируют военное оборудование на сотни миллионов фунтов стерлингов, которое почти наверняка попадает в россию. Они отметили, что это подрывает действующий в Великобритании официальный режим санкций и укрепляет военную машину Владимира путина.

Согласно собранным материалам журналиста Sky News Эда Конвея, британские оборонные компании отправляют для россиян комплектующие для беспилотников и тяжелой техники.

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В Россию это оборудование попадает через Кыргызстан, Армению и Узбекистан. Отмечалось, что экспорт в бывшее советское государство-сателлит Кыргызстана вырос более чем на 1100% в последние годы.

Как отметил Эд Конвей в статье, это международная проблема... Я могу заверить его, что британское правительство очень внимательно присмотрится (к проблеме - ред. - добавил Шаппс.

Это заявление Шаппс сделал через несколько часов после того, как министр иностранных дел объявил о новой волне санкций против 50 человек и компаний, которые поставляют боеприпасы, системы залпового огня, ракеты и взрывчатку в путинскую россию.

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