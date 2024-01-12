российская компания-производитель БПЛА "Орлан" продолжает закупать иностранное комплектующие в обход санкций
российская компания "СТЦ", в частности, занимающаяся производством БПЛА "Орлан", продолжает закупать комплектующие для своих изделий даже в тех странах, где она попала под санкции.
"Несколько дней, максимум недель": Подоляк рассказал, когда может быть принят доработанный законопроект о мобилизации
Украина может принять обновленный законопроект о мобилизации через несколько недель, говорит Михаил Подоляк.
Трудовые мигранты, которых заманивают в ссс рф, получают минимальную военную подготовку, поэтому уязвимы в штурмах - Тарнавский
По словам командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского, иностранцы, которых заманивают в ВС России, проходят менее чем двухнедельную общевойсковую подготовку.
Имею очередь из клиентов, потому что делаю все "на совесть": победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис
Победитель конкурса "Роби своє" рассказал, как развивается его автосервис.
россияне обстреляли Херсон: есть погибшая
Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погибла одна женщина.
россия не голодает: Буданов о необходимости усилить санкции против рф
Глава украинской разведки Буданов призывает к усилению санкций против россии, отмечая, что ее экономика является устойчивой, что противоречит предположениям о слабой экономике.
Придется заботиться о московитах: Буданов рассказал, что ждет тех, кто устал от войны за рубежом
Буданов предупреждает, что те, кто за рубежом устал от ситуации в Украине, должны готовиться к встрече с московитами на собственной земле, и подчеркивает необходимость экономической поддержки.
Военные рф думают, что воюют против НАТО в Украине - Буданов
Российские военнопленные удивлены отсутствием солдат НАТО в Украине, как об этом утверждает роспропаганда, говорит глава украинской разведки Буданов.
Украинская разведка раскрыла планы оккупантов в войне до выборов в рф
Украина ожидает активной позиции и пропагандистских усилий со стороны россии накануне президентских выборов в рф в марте, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Украине нужно больше снарядов и артиллерийских систем - Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Буданов призывает предоставить больше артиллерии и снарядов, подчеркивая необходимость увеличения количества, в том числе и устаревших систем.