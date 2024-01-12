российская компания-производитель БПЛА "Орлан" продолжает закупать иностранное комплектующие в обход санкций

российская компания "СТЦ", которая, в частности, занимается производством БПЛА "Орлан", продолжает закупать комплектующие для своих изделий даже в тех странах, где она попала под санкции. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает InformNapalm, пишет УНН.

Детали

В частности, речь идет о комплектующих для грузовых гексакоптеров.

Издание отмечает, что пропеллер и двигатель производит китайская компания T-Motor. Контроллер полета и GPS-модуль производит китайская Radiolink Electronic Limited.

Но, при этом, согласно документам, по заказам "СТЦ" четко видно, что в рф импортируются устройства, детали и оборудование производства США, Германии, Испании, Австрии, Великобритании, Швейцарии и т.д.".

Цепочка поставок, как отмечает издание, выглядит так:

- завод-производитель (США, Азия, Европа);

- дистрибьютор (обычно та же страна, что и завод);

- юрлицо-прокладка (в основном фирмы из Китая, но в документах можно увидеть и Турцию, ОАЭ, Сербию и т.д.);

- российская фирма-поставщик;

- российский завод ВПК.

В частности, одной из российских фирм-поставщиков является ООО "ПТ Электроник".

Она предоставляла коммерческое предложение по поставке оборудования производства компании Rohde& Schwarz GmbH.

Эта компания специализируется на производстве радиоэлектроники, ее штаб-квартира находится в Мюнхене, Германия, а подразделения есть в США (федеральный округ Колумбия, округ Говард, штат Мэриленд) и в Сингапуре.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин сообщил, что россияне ищут способы скрыть тот факт, что они используют иностранные компоненты в оружии, которым ежедневно атакуют Украину.

В частности, затирают название производителя, или номер, по которому его можно определить. Добавил, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.

"Они болезненно это воспринимают. Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - рассказал Рувин.

Без импортной электроники российские ракеты непригодны для использования - Рувин