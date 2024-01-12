російська компанія-виробник БПЛА "Орлан" продовжує закуповувати іноземне комплектуючі в обхід санкцій

російська компанія "СТЦ", яка, зокрема, займається виробництвом БПЛА "Орлан", продовжує закуповувати комплектуючі для своїх виробів навіть у тих країнах, де вона потрапила під санкції. Про це з посиланням на відповідні документи повідомляє InformNapalm, пише УНН.

Деталі

Зокрема, ідеться про комплектуючі для вантажних гексакоптерів.

Видання зазначає, що пропелер та двигун виробляє китайська компанія T-Motor. Контролер польоту та GPS-модуль виробляє китайська Radiolink Electronic Limited.

Але, при цьому, згідно з документами, по замовленнях "СТЦ "чітко видно, що до рф імпортуються пристрої, деталі та устаткування виробництва США, Німеччини, Іспанії, Австрії, Великої Британії, Швейцарії тощо".

Ланцюжок постачання, як зазначає видання, виглядає так:

– завод-виробник (США, Азія, Європа);

– дистриб’ютор (зазвичай та ж країна, що і завод);

– юрособа-прокладка (здебільшого фірми з Китаю, але в документах можна побачити і Туреччину, ОАЕ, Сербію тощо);

– російська фірма-постачальник;

– російський завод ВПК.

Зокрема, однією з російських фірм-постачальників є ТОВ "ПТ Електронік".

Вона надавала комерційну пропозицію щодо постачання обладнання виробництва компанії Rohde & Schwarz GmbH.

Ця компанія спеціалізується на виробництві радіоелектроніки, її штаб-квартира знаходиться в Мюнхені, Німеччина, а підрозділи є у США (федеральний округ Колумбія, округ Говард, штат Меріленд) та в Сінгапурі.

Додатково

Директор Київського науков-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін повідомив, росіяни шукають способи приховати той факт, що вони використовують іноземні компоненти у зброї, якою щоденно атакують Україну.

Зокрема, затирають назву виробника, або номер, за яким його можна визначити. Додав, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Вони боляче це сприймають. Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - розповів Рувін.

Без імпортної електроніки російські ракети непридатні для використання - Рувін