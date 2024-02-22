Шаппс відреагував на розслідування Sky News, яке довело що британські оборонні компанії продають комплектуючі для рф в обхід санкціям
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на розслідування Sky News про те, як британські компанії обходять санкції проти росії, експортуючи обладнання, яке, ймовірно, посилює російську армію, заявивши, що Велика Британія уважно вивчить цю проблему.
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на розслідування Sky News, де було розкрито, як британські компанії експортують обладнання та техніку, що майже напевно потрапляють до росії, та зауважили що це суперечить офіційному режиму санкцій та додає міцності військовій машині російського диктатора путіна. Про це пише УНН із посиланням на статтю видання Sky News.
Це так. Коли запроваджуються санкції спочатку, вони, як правило, спрацьовують, але згодом вони (постачальники – ред.) припрацьовують свої шляхи і знаходять інший вихід до ринку.
Деталі
Міністр оборони відповів на розслідування Sky News, яке виявило, що британські компанії експортують військове обладнання на сотні мільйонів фунтів стерлінгів, що майже напевно потрапляє в росію. Вони зауважили, що це підриває діючий у Великій Британії офіційний режим санкцій і зміцнює військову машину володимира путіна.
Згідно з зібраними матеріалами журналіста Sky News Еда Конвея, британські оборонні компанії відправляють для росіян комплектуючі для безпілотників та важкої техніки.
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У росію це обладнання потрапляє через Киргизстан, Вірменію та Узбекистан. Зазначалось, що експорт до колишньої радянської держави-сателіта Киргизстану зріс більш ніж на 1100% в останні роки.
Як зазначив Ед Конвей у статті, це міжнародна проблема... Я можу запевнити його, що британський уряд дуже уважно придивиться (до проблеми – ред.
Цю заяву Шаппс зробив через кілька годин після того, як міністр закордонних справ оголосив про нову хвилю санкцій проти 50 осіб і компаній, які постачають боєприпаси, системи залпового вогню, ракети та вибухівку до путінської росії.
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