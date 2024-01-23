"Компоненти холодильника": в ЄС занепокоєні тим, що рф може легально завозити комплектуючі, які потім використовує для виробництва зброї
Київ • УНН
ЄС посилює увагу до імпорту росією компонентів подвійного призначення, які використовуються для виробництва зброї проти України, повідомляє Politico. Хоча продаж таких товарів до москви був заборонений, обхід Росією санкцій залишається головною проблемою.
Європейській Союз хоче ще більше сконцентруватися на потраплянні до росії компонентів подвійного призначення, які в подальшому використовуються для виробництва зброї, яка використовується ворогом для ударів по Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням за заяву голову МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, пише УНН.
Як зазначає видання. ЄС зосередив більшу частину своїх зусиль щодо боротьби з обходом політики не на російському експорті, а на російському імпорті.
Євросоюз за підтримки США, Японії та інших союзників хоче завадити росії купувати компоненти, які вона не може виробляти сама і які необхідні їй для високотехнологічної зброї, як-от керовані ракети. Вони домовилися заборонити продаж таких товарів москві.
Але й тут результати були неоднозначними. Як розповів Politico Ландсбергіс, обхід росією санкцій, як і раніше, залишається головним головним болем
"Ми повинні серйозно вивчити такі обхідні шляхи. Складність тут у тому, що деякі з цих компонентів не підпадають під санкції, тому що вони можуть бути в чомусь, що, на перший погляд, здається абсолютно безневинним, ми називаємо це "компонентами холодильника", а росіяни розбирають це і потім використовують" . - сказав Ландсбергіс.
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Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін раніше в коментарі УНН розповів, що через санкційний тиск росіяни при виробництві авіаційних бомб почали використовувати деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах.
"Раніше частина механізму відкривання крил на російських авіаційних бомбах була специфічніша за своїм виготовленням, нині – це деталі аналогічні до тих, які використовуються в побутових вентиляторах. Функція збережена, але однозначно її якість та ефективність використання нижча. Водночас – це не змінює того фактору, що росія свідомо використовує цю зброю проти мирного населення України та, на жаль, у багатьох випадках її використання призводить до тяжких наслідків і людських жертв", - повідомив Рувін.
росіяни намагаються приховати, що використовують іноземні компоненти у своїй зброї, якою атакують Україну - Олександр Рувін28.12.23, 16:12 • 31457 переглядiв