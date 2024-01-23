"Компоненти холодильника": в ЄС занепокоєні тим, що рф може легально завозити комплектуючі, які потім використовує для виробництва зброї

Європейській Союз хоче ще більше сконцентруватися на потраплянні до росії компонентів подвійного призначення, які в подальшому використовуються для виробництва зброї, яка використовується ворогом для ударів по Україні. Про це повідомляє Politico з посиланням за заяву голову МЗС Литви Габріелюса Ландсбергіса, пише УНН.

Як зазначає видання. ЄС зосередив більшу частину своїх зусиль щодо боротьби з обходом політики не на російському експорті, а на російському імпорті.

Євросоюз за підтримки США, Японії та інших союзників хоче завадити росії купувати компоненти, які вона не може виробляти сама і які необхідні їй для високотехнологічної зброї, як-от керовані ракети. Вони домовилися заборонити продаж таких товарів москві.

Але й тут результати були неоднозначними. Як розповів Politico Ландсбергіс, обхід росією санкцій, як і раніше, залишається головним головним болем

"Ми повинні серйозно вивчити такі обхідні шляхи. Складність тут у тому, що деякі з цих компонентів не підпадають під санкції, тому що вони можуть бути в чомусь, що, на перший погляд, здається абсолютно безневинним, ми називаємо це "компонентами холодильника", а росіяни розбирають це і потім використовують" . - сказав Ландсбергіс.

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Директор Київського науково-дослідного інституту Олександр Рувін раніше в коментарі УНН розповів, що через санкційний тиск росіяни при виробництві авіаційних бомб почали використовувати деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах.

"Раніше частина механізму відкривання крил на російських авіаційних бомбах була специфічніша за своїм виготовленням, нині – це деталі аналогічні до тих, які використовуються в побутових вентиляторах. Функція збережена, але однозначно її якість та ефективність використання нижча. Водночас – це не змінює того фактору, що росія свідомо використовує цю зброю проти мирного населення України та, на жаль, у багатьох випадках її використання призводить до тяжких наслідків і людських жертв", - повідомив Рувін.

росіяни намагаються приховати, що використовують іноземні компоненти у своїй зброї, якою атакують Україну - Олександр Рувін