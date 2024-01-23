"Компоненты холодильника": в ЕС обеспокоены тем, что рф может легально завозить комплектующие, которые затем использует для производства оружия

Европейской Союз хочет еще больше сконцентрироваться на попадании в россию компонентов двойного назначения, которые в дальнейшем используются для производства оружия, используемого врагом для ударов по Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой за заявление главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, пишет УНН.

Как отмечает издание. ЕС сосредоточил большую часть своих усилий по борьбе с обходом политики не на российском экспорте, а на российском импорте.

Евросоюз при поддержке США, Японии и других союзников хочет помешать россии покупать компоненты, которые она не может производить сама и которые необходимы ей для высокотехнологичного оружия, например управляемые ракеты. Они договорились запретить продажу таких товаров москве.

Но и здесь результаты были неоднозначными. Как рассказал Politico Ландсбергис, обход Россией санкций по-прежнему остается главной головной болью

"Мы должны серьезно изучить такие обходные пути. Сложность здесь в том, что некоторые из этих компонентов не подпадают под санкции, потому что они могут быть в чем-то, что, на первый взгляд, кажется совершенно невинным, мы называем это "компонентами холодильника", а россияне разбирают это и затем используют". - сказал Ландсбергис.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института Александр Рувин ранее в комментарии УНН рассказал, что из-за санкционного давления россияне при производстве авиационных бомб начали использовать детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах.

"Раньше часть механизма открывания крыльев на российских авиационных бомбах была более специфической по своему изготовлению, сейчас - это детали аналогичные тем, которые используются в бытовых вентиляторах. Функция сохранена, но однозначно ее качество и эффективность использования ниже. В то же время - это не меняет того фактора, что россия сознательно использует это оружие против мирного населения Украины и, к сожалению, во многих случаях его использование приводит к тяжелым последствиям и человеческим жертвам", - сообщил Рувин.

россияне пытаются скрыть, что используют иностранные компоненты в своем оружии, которым атакуют Украину - Александр Рувин