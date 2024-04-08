"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

россия вряд ли способна открыть северо-восточный фронт для наступления на Харьков, Сумы, Чернигов, Киев. Сейчас рф не имеет достаточной группировки войск для такого наступления. Однако, рф может активизировать наступление в Донецкой области на Краматорск и Покровск. Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в комментарии УНН.

Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть. На сегодня, и Буданов сказал об этом, и Президент сказал, что у нас Харьков - наиболее защищенный с точки зрения оборонительных рубежей. Самое главное, у меня как военного первый вопрос: наступать чем? Где войска? Где эта группировка войск, которая сегодня способна вторгнуться в нашу страну из белгородской области и начать наступление на Харьков, или из брянской области на Сумы, Чернигов, на Киев пойти. До Киева - почти 200 км, это оперативная глубина - сказал Жданов.

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Он отметил, что в первые месяцы войны рф имела проблемы с логистикой и готовностью войск.

"Мы же помним первые месяцы войны. В чем была проблема россиян? В том, что они были не готовы организовывать боевые действия на такую большую глубину. У них встала логистика. В результате мы спокойно начали громить эти колонны на нашей территории постепенно, по мере наличия сил и средств у нас. Я не думаю, что на сегодня россияне, которые, к сожалению, учатся, что они вновь повторят такие ошибки и откроют второй фронт и будут воевать на два фронта", - добавил Жданов.

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По его словам, наступление россиян возможно на двух направлениях в Донецкой области.

"Я вижу два направления - это Краматорское направление через Часов Яр, Константиновку, Дружковку и второе - Покровск. С этими двумя направлениями я согласен. По моему мнению, Краматорское направление будет главным. Россияне, скорее всего, выберут Краматорское направление главным. Покровск - это просто прорыв в глубину нашей обороны и выход на границы Донецкой области. Это одна из политических целей этой войны, которая может быть решена выходом на границы Луганской и Донецкой областей. Но есть еще Запорожская и Херсонская области, которые они тоже включили в свою конституцию россии. Краматорск и Славянск - это последняя крупная жилая агломерация, которая находится на Донбассе не под контролем рф", - резюмировал эксперт.

Напомним

Британское издание The Economist со ссылкой на военные источники в Киеве сообщало, что россия стремится превратить Харьков в непригодную для жизни гражданского населения "серую зону" с помощью интенсивных бомбардировок, тогда как Украина обещает защищать город и ищет западные системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе.