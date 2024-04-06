"Харьков сегодня защищен": Зеленский ответил на заявления рф относительно нового наступления на восток Украины
Киев • УНН
Украина имеет мощные линии обороны, которые защищают Харьков, и городу не угрожает опасность, несмотря на планы россии захватить его и весь восток страны, заявил президент Владимир Зеленский.
В москве не скрывают своих планов по захвату Харькова и всего востока Украины, но на сегодня этот город защищен. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что Украина имеет мощные линии обороны, и враг в случае нападения получит сопротивление.
Харьков сегодня защищен. Что касается оборонительных рубежей, что касается нашей армии, сегодня Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель... Ну, россияне не скрывают - весь восток, и не только восток, но и юг нашего государства, и такие города как Харьков, Краматорск - это их желанная цель. Но сегодня мы защищаем абсолютно уверенно Харьковскую область
Он отметил, что россия проводит мощную дезинформационную политику, и может перебрасывать войска на определенных направлениях, потом снимать их, и распространять эту информацию через западные и даже украинские СМИ.
Мы даже иногда не знаем, что помогаем. Конечно, украинские медиа этого не хотят, но мы должны понимать, что везде наши медиа, везде Телеграмм-каналы россияне это распространяют. Эта паника имеет волну такого взрыва, иногда и благодаря нам. Все надо очень тщательно проверять. Все детали. Никто не успокаивает, мы в войне, но и преувеличивать не надо
По его словам, нет никакого секрета, что Украина строит оборонительные рубежи на белорусском направлении, и враг должен знать, что Украина имеет мощные линии обороны и войско на этом направлении.
Они должны знать, что будет сопротивление. И общество наше, например Черниговщина, должно знать, что здесь мощная защита
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