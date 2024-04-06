Украина завершает строительство оборонительных сооружений на самых горячих направлениях - Зеленский

На некоторых направлениях фронта строительство фортификационных сооружений выполнено на 92-98%. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства отметил, что три линии обороны возводят даже там, где нет боевых действий. Независимо от направления фортификационные сооружения строят по одинаковым стандартам.

В частности, и на Черниговщине, где президент пообщался с украинскими журналистами. Он подчеркнул: это направление не только героическое, но и стратегическое.

То, что мы строим рубежи, не секрет. Это должны знать и россияне, и белорусы или россияне на территории Беларуси. Да, здесь есть рубежи. Да, здесь будут три мощные линии обороны. Здесь есть войско. Есть и "зубы дракона", и противотанковые рвы - и секретов нет. Благодаря современной технике у них и так все это есть, но тем не менее скрывать это не нужно, потому что они должны знать, что будет сопротивление - резюмировал глава государства.

Президент подчеркнул: "все работы по возведению оборонительных рубежей на наиболее опасных участках границы должны быть завершены за несколько месяцев", По его словам, чем ближе к боевым действиям, тем быстрее идет строительство.

Напомним

Правительство выделяет более 5,7 млрд грн на строительство фортификационных сооружений в Донецкой, Запорожской, Сумской, Николаевской и Херсонской областях.