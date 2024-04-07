Буданов рассказал, когда и где россия активизирует наступление

Украина ожидает активизации наступательных действий россии в конце весны и в начале лета. Особенно в районе Донбасса. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Мы ожидаем активизации наступательных действий россии в конце весны и в начале лета. Особенно в районе Донбасса. Они продвинутся немного в сторону Часового Яра. Они двинутся в сторону города Покровска, в стратегическом направлении Покровска, - сказал Буданов.

Детали

Он не ожидает каких-то серьезных изменений на фронте до начала российского наступления.

Ситуация достаточно сложная, но она находится под контролем, - заявил Буданов.

Несмотря на оценки различных военных экспертов, Буданов также считает возможным украинское наступление в этом году.

Дополнение

В статье Financial Times в январе 2024 года сообщалось, что оккупационные войска России могут начать новое полномасштабное наступление на Украину летом 2024 года.

В конце марта Зеленский заявлял, что Украине удалось сдержать наступление россиян и стабилизировать ситуацию, но отразить еще одно наступление мы не в состоянии.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что россия готовит на 1 июня мобилизацию 300 тыс. военных.